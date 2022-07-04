MIRROR演唱會網上直播分兩票價

【明報專訊】人氣男團MIRROR將於7月底至8月初舉行12場紅館演唱會，一票難求，不少歌迷因搶不到飛感失望。網上直播平台MakeALive預告MIRROR演唱會將安排網上直播，昨日在官網公開詳情。網上直播場次包括：7月30日和31日及8月5日共3場，門票本周五（15日）中午12時公開發售，截至當晚演場會開場前（晚上8時15分）。有兩種直播套裝，體驗優惠套裝每場380元，包括大會主畫面直播及四面台自選直播，同時可使用兩部裝置觀賞不同直播畫面。至於MIRO專屬套裝每場280元，只限MIRO購買，包括大會主畫面直播、四面台自選直播及MIRO專享後台直播，同時可使用3部裝置觀賞不同直播畫面。

此外，由7月14日至8月8日Moov會跟MIRROR合作在銅鑼灣時代廣場舉辦主題活動，現場設有供鏡粉打卡的攝影區及購買鏡仔產品的Pop-up Store，7月25日起更會與官方同步發售MIRROR演唱會周邊商品。官方粉絲會員將享有7月14日下午4時起至7月20日的優先場次。公眾場次由7月21日至8月8日。為配合防疫措施減少人流聚集，任何人士入場前一定要先透過Klook預約指定時段，籌量有限。

娛樂組