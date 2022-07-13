驚喜獻聲客串MV撐新人Sophia 陶大宇被黎明邀請嚇親 讚製作認真

【明報專訊】AMusic旗下16歲新人Sophia（雅荍）早前發布新歌《AH-HA》，貫徹未見樣先聞聲風格。老闆黎明在社交網介紹Sophia是16歲的學生，叫大家「彈彈讚賞或冇賞都得」。歌中有一把神秘男聲獻唱「Sayonana o」，《AH-HA》MV昨日面世，Sophia樣貌首曝光，神秘男聲原來是陶大宇。繼翻唱《倒轉地球》爆紅，陶大宇獻聲為樂壇新血加持，令人喜出望外。他在MV中跟Sophia與Ava又唱又跳，網民留言讚驚喜，感覺歡樂。陶大宇自爆獲黎明邀請客串時，第一個反應是嚇一跳，並大讚MV製作認真。

娛樂組

對於驚喜獻聲新人Sophia新歌《AH-HA》又客串MV，陶大宇接受《明報》訪問，透露獲黎明邀請拍MV時，反應是嚇一跳，並笑說：「大佬唔好玩啦，驚㗎。」他表示曾在訓練班時拍過MV，幾十年沒有參與MV演出，今次是新體驗；初步了解拍攝形式後，才開會商量合作，自覺能駕馭便答應。

跟麥秋成學跳舞

大宇稱拍攝過程好認真，事前被安排跟舞蹈老師麥秋成學跳舞，上了3堂，由於Sophia與Ava要返學，排練要等她們放學才可以夾舞，大讚兩個小妹妹有天分，「佢哋好叻，很快熟習舞步，拍攝時被我連累NG，感不好意思」。

大宇跟黎明早年在無綫拍劇認識，31年前合作《今生無悔》。大宇稱時間過得很快，跟黎明是多年朋友，想不到有機會在音樂上合作。

黎明執導 過程順利

MV由黎明執導，大宇讚對方做導演很果斷，非常清楚知道要拍什麼，過程很順利。MV昨日推出反應不俗，網民對他的演出感驚喜，大宇說：「網民看我的演出感驚喜，對我而言也是驚喜。最緊要大家睇得開心，我達到黎生邀請拍攝的要求效果。要多謝AMusic、多謝黎生。」問大宇今次客串兼獻聲，是否打算進軍樂壇？他笑說：「我只是貪玩，要進運樂壇不敢當，不過又多了一些演出給大家看。」

Sophia歌唱老師促成合作

Sophia將推出EP《1+1》，有兩首新歌《AH-HA》及《想想元宇宙》，唱片公司今次打破「玩神秘」傳統，極速為新人Sophia推出官方MV公開她的樣貌。擁有一把獨特聲音的Sophia，由其歌唱老師介紹給唱片公司試音，撮合雙方合作。

AMusic主張旗下歌手在學業及唱歌取得平衡，令父母放心子女在樂壇發展，曾投資將要出國學生，亦試過為配合考試而叫停錄音等，正在求學的Sophia亦獲公司全力支持，邊讀書邊唱歌。