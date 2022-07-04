韓流席捲串流平台 Netflix推出4部綜藝節目 Disney+獨家播BTS演唱會

【明報專訊】韓流席捲全球，《魷魚遊戲》穩佔Netflix史上最高收視劇集已是最佳例證，各大影視串流平台近年加強投資拍攝韓劇及韓片之餘，不忘開發綜藝及非戲劇節目，期望打開第二條戰線。Netflix昨日宣布今年下半年將推出4部韓國綜藝節目，包括《單身即地獄》第2季；Disney+同日公布與韓國娛樂公司HYBE合作大計，獨家播放旗下男團防彈少年團（BTS）的紀錄片及演唱會。

過去4年，韓國Netflix合共製作《Busted! 韓星齊鬥智》、《Twogether：男神一起來看你》及《單身即地獄》等6部綜藝節目，產量遠遜劇集，韓國Netflix內容經理（非戲劇）柳基煥（音譯）昨日接受韓媒訪問時，坦承在綜藝節目方面，發展較劇集遲緩，因此希望今年下半年，平均每一至兩個月推出至少一部全新綜藝，藉以彌補不足。

劉在錫李光洙再合作

預計今年內推出4部韓國綜藝節目，包括《Running Man》舊拍檔劉在錫與李光洙再度合作，加上韓國女排退役球員金軟景演出《Korea No.1》，他們將會探訪各行各業高手，向他們拜師學藝；音樂節目《Take 1》預計秋季上架，請來一眾樂壇天王天后包括Rain、二人組合AKMU、女團MAMAMOO等「獻出他們生命中最後一場表演」，未唱已話題十足。

推出競技真人騷

《Physical 100》則是100名男女同場競技，爭奪最後勝利；《單身即地獄》去年首播即掀起話題，單身男女到荒島尋覓對象，卻因參賽者宋智雅被揭發穿著冒牌貨而鬧出國際笑話，無論第2季能否超越前作，都是焦點所在。

Netflix來勢洶洶，Disney+不甘後人，昨日迪士尼亞太區和韓國HYBE宣布推出全球內容合作計劃，包括由後者製作5部節目，收錄BTS去年在美國舉行大型演唱會實况的《防彈少年團：Permission to Dance on Stage洛杉磯演唱會》，以及出道9年成長經過的紀錄片《防彈少年團紀念：Beyond The Star》都是其中之一。

BTS紀錄片明年推出

為了隆重其事，BTS成員昨日拍片宣布有關消息，雖然上架日期未定，暫時只知紀錄片將於明年推出，但已令粉絲興奮不已。

另外，早前公布由BTS成員V跟圈中好友包括韓劇《梨泰院Class》朴敘俊、《那年，我們的夏天》崔宇植、《單戀原聲帶》朴炯植及男歌手Peakboy，一同參加4日3夜旅行的真人騷《In the SOOP：友情旅行》，本月22日將在Disney+播放，韓國有線頻道JTBC，亦會同日上架。