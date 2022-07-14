認為金像影帝林家棟吳鎮宇之爭 「神奇小子」梁仲恆笑言：睇好自己

【明報專訊】第40屆香港電影金像獎頒獎典禮周日（17日）舉行，影帝競爭激烈，85歲謝賢憑《殺出個黃昏》首度角逐最佳男主角，已連奪多個獎項的他，被睇高一線。《殺》片監製林家棟以《智齒》及《手捲煙》兩片入圍競逐，但始終看好謝賢。《濁水漂流》吳鎮宇是熱門人馬，稱帝呼聲高。至於以新人姿態主演《媽媽的神奇小子》並獲提名的梁仲恆，亦不容忽視，隨時跑出登影帝寶座。梁仲恆欣賞前輩吳鎮宇及林家棟，認為影帝是二人之爭，但笑言都睇好自己。

今屆金像獎最佳男主角提名有《殺出個黃昏》謝賢（四哥）、《智齒》林家棟及《手捲煙》、《濁水漂流》吳鎮宇及《媽媽的神奇小子》梁仲恆。

謝賢接連得獎被視為大熱

四哥之前先後在第28屆香港電影評論學會大獎、香港電影導演會2021年度獎項奪最佳男演員，他飾演的田立秋一角更獲香港編劇家協會選為「2021年度最佳電影角色」，連中三元成為頂頭大熱。他的勁敵吳鎮宇在《濁水漂流》飾演露宿者，獲讚演技大爆發。

憑《智齒》和《手捲煙》兩片提名的林家棟，亦是《殺出個黃昏》監製，他對能否再奪影帝抱平常心，認為就算不能得獎，都會繼續努力，希望再做好一點，將來拍更多好電影給觀眾看。林家棟表示最開心是四哥有提名。

最初接演擔心演得差

梁仲恆初登大銀幕主演的《媽媽的神奇小子》，叫好叫座，贏盡口碑，為他帶來金像獎最佳男主角及最佳新演員提名，挑戰前輩謝賢、吳鎮宇及林家棟。梁仲恆賽前接受《明報》訪問，表示覺得有提名已是獎勵。他回想最初接演《媽媽的神奇小子》時，擔心演得差，會被觀眾唾罵，幸好電影獲得好反應，對得住團隊。他自覺聲音演繹方面佔優，攞到好多分，因為加入一點創作，不止模仿蘇樺偉說話，還需要去轉化。他對自己較嚴苛，覺得好多地方可以做好一點，10分滿分，給自己6.8分。

梁仲恆坦言對爭影帝信心一般，因為對手好強。早前有機會跟影帝級的林家棟合作拍電影，感受到自己演戲經驗跟對方相差好遠，無論對鏡頭的敏感度、劇本理解，林家棟都好強，而且好熟拍戲運作，可以在毫無壓力下，收放自如。他本身對林家棟在《智齒》及吳鎮宇《濁水漂流》的演出有好深印象，覺得影帝是二人之爭。不過梁仲恆笑言會投自己一票，「雖然我讚家棟好好，但都睇好自己」。

選好友柯煒林膺新演員獎

至於「最佳新演員」，梁仲恆對勝算沒有太多想法，開心其他4名候選人：《梅艷芳》王丹妮、《殺出個黃昏》鍾雪瑩、《媽媽的神奇小子》馮皓揚，及《濁水漂流》柯煒林都有雙提名，是很鼓舞的事，證明大家的努力能讓人看見。如果要他選一個，他會選柯煒林，除了對方靚仔及好戲，非常完美外，還有他們是朋友，梁仲恆當日得到「成年版蘇樺偉」角色，也是經柯煒林介紹他給導演認識。

李麗珍謝君豪對獎項抱平常心

柯煒林角逐最佳男配角，對手有一同演出《濁水漂流》的謝君豪，《梅艷芳》古天樂、《殺出個黃昏》林雪及《媽媽的神奇小子》馮皓揚。最佳女配角由《除暴》影后級的鮑起靜、《濁水漂流》李麗珍 ，《梅艷芳》與《智齒》廖子妤、《殺出個黃昏》鍾雪瑩及《奪冠》白浪競逐。

李麗珍對獎項抱平常心，「之前在幾個外國頒獎禮都入圍，跟獎項擦身而過，今次平常心」。她因疫情及有家人相繼離世，沒有心情看戲，所以沒看過其他入圍者的演出；不過她知道廖子妤有兩部戲入圍，聽說演得好好，假如對方得獎，作為前輩會給予鼓勵和支持，認為香港電影需要新面孔接力。謝君豪在《濁水漂流》的演出獲好評，跟李麗珍一樣對獎項抱平常心。

髮型：Ray Lau @ ii Hair

化妝：Leo Tam

場地：香港海洋公園萬豪酒店

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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