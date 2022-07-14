【開箱】《紙房子：韓國篇》 沒有比較 沒有傷害

【明報專訊】在影視串流平台Netflix韓劇《魷魚遊戲》去年開播前，被譽為西班牙神劇的《紙房子》長期佔據Netflix非英語劇集收視冠軍，一連5季播畢，以為無以為繼？Netflix乘韓流之勢，改編拍成《紙房子：韓國篇》，首季分為上下兩部分，前6集上月推出，迅即登上收視榜首，可是口碑兩極，看過原裝的批評新版搬字過紙，驚喜欠奉；相反的，則大讚韓版節奏明快、劇力逼人。總結一句就是有比較有傷害。

原作首兩季濃縮成12集

《紙房子：韓國篇》陣容強大，由《法妻當自強》劉智泰、《魷魚遊戲》朴海秀、《半世紀的諾言》金允珍、《The Call：超時空通話》全鍾瑞、《延遲的正義》李元鍾、《愛的迫降》朴明勳及《延坪海戰》李玹雨等合演，把西班牙版第一二季合共15集故事，濃縮成為韓版12集，保留了緊張曲折的械劫過程，卻犧牲了觸動人心的角色塑造。

故事發生在2025年，兩韓政府放棄對立，同意設置經濟合作區，為迎接統一貨幣政策來臨而興建「韓半島統一造幣局」，結果淪為智慧型犯人「教授」（劉智泰飾）的目標，幕後操控8名亡命之徒，潛入造幣局挾持人質，目的並非「搶」4兆韓圜，而是「印」4兆韓圜。韓國警方談判專家宣祐真（金允珍飾）主張和平解決事件；朝鮮方面派出保安省車武弈大尉（金盛吳飾）擔任代表，身為主戰派的他要求派遣特種部隊「5分鐘內擺平事件」。最終在教授的驚天佈局下，挾持事件一直拖延超過100小時，成功為匪徒爭取時間，帶着巨款全身而退。

如果看過西班牙版（至少看罷第一二季）的觀眾，對於過分濃縮的《韓國篇》，或許感到不是味兒，但對首次接觸《紙房子》的人來說，新版本仍是值得一看。導演巧妙地把兩韓政治形勢和人民習性，融入械劫過程而不覺突兀，例如劫匪「柏林」（朴海秀飾）為方便管理人質，刻意把他們分成朝鮮和韓國兩派，要求互相監視，防止對方犯錯，避免連累己方，便是悉心安排。

《紙房子：韓國篇》首季前6集的故事大綱，幾乎跟西班牙版一模一樣，反而在人物設定方面有較大改動。柏林原是個膽大妄為的智慧型積犯，生性放縱自由，後因身患絕症，變得更無畏懼；韓版暫未揭露角色病歷，出身卻改為朝鮮勞改營的惡霸，雖然奉教授之命打劫造幣局，行事手法卻陽奉陰違，角色頗為討厭，加上劇本缺乏人物背景和心理描寫，韓版柏林只可算是「奸角」，恐怕難登「梟雄」級數。

「東京」角色改動大惹爭議

另一較大改動且富爭議的角色是「東京」（全鍾瑞飾），原版的她愛情至上，陪男友打劫銀行為樂，直至男方失手被殺，人生頓失所靠，直至教授和年輕黑客「里約」出現，給予第二人生，讓她重獲醉生夢死的快感；韓版「東京」變成朝鮮軍人，熱愛韓國流行文化，更以「ARMY」（防彈少年團粉絲的暱稱）自居，這個語帶雙關的設計相當有趣。她趁兩韓統一在即，趕赴首爾尋夢，卻遭黑道騙財，再為生計賣色，淪為資本主義的犧牲品。夢想幻滅的她想過自殺，幸得「教授」及時制止，因此對他唯命是從，角色性格變得單調乏味，難怪成為眾矢之的。

截稿前為止，Netflix尚未公布《紙房子：韓國篇》第2季最後6集的上架日期，只知內容圍繞劫匪離開造幣局前3日發生的故事，相信節奏比首季更加緊湊，亦期望導演從善如流，增加篇幅探討角色內心世界，否則韓版跟「神劇」二字只會愈行愈遠。