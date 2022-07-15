簡淑兒想開網上頻道教瘦身 余德丞拒為食評片向餐廳老闆道歉

簡淑兒（左圖）不回應男友麥大力（上圖）約滿後重返機師行列的傳聞，認為每個機師也很想飛。

【明報專訊】余德丞早前應兩名網上頻道主持邀請，到餐廳拍食評片，並以誇張表情狠批食物質素，引起該餐廳老闆不滿，聲稱追究，擬入稟高等法院控誹謗及索償。餐廳老闆曾發出3封公開信，要求余德丞道歉，後者一直未有回應，餐廳老闆日前表示會採取法律行動。余德丞昨日出席活動，表示不需要道歉及回應，只是講出自己的感受，如覺得有問題應該即場講。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

余德丞的食評片風波逾一個月，該餐廳老闆三度發出公開信給要求余道歉，上月再發聲明：「發出這則聲明之後，不作任何回應，直至2022年7月21日。這次的法律行動，是經過三次公開要求對方說句對不起作庭外和解，落空了，故堅持以法理去解說人情。」

余：只是講自己感受

余德丞昨日與簡淑兒出席商演活動。被問到餐廳老闆要求道歉一事，余德丞說：「沒有需要，不會特別回應，我只是講自己感受。我有繼續拍片，餐廳都歡迎我，如有問題當下會講，但沒遇到這種問題，否則都踢我走啦。」他居住的大廈日前發生爆竊案，稱住所正裝修，會加強保安裝置，他說：「我最近才知住所大廈多人『光顧』，相信他們是有特別方法進來，網民說我拍片拍到家裏環境，影響安全，初時沒這樣想，現在都應該留意。」

余德丞與簡淑兒先後約滿無綫，兩人均不續約外闖，簡淑兒表示回復自由身首接工作，遇上余德丞既開心又有親切感，估不到大家離巢後才第一次合作。

離巢後工作自由度大

余德丞表示現時工作自由度大，選擇多，有新火花，最近獲綜藝節目及劇集邀試鏡，也要兼顧個人頻道及電台工作，他說：「我正為個人頻道添置新題材，會做劇場、拍短劇，希望將來可找Jessica（簡淑兒）合作。」

簡：每個機師都好想飛

簡淑兒趁機向余德丞請教拍片心得，也想開設網上頻道，分享瘦身運動和煮食。問會否邀請男友麥大力做嘉賓？她說：「他比較忙，而且仍有合約在身。」之前傳麥大力約滿無綫後做回飛機師？她說：「據我所知，他仍有合約，我不可以代答，現在又未通關，但相信每個機師都好想飛，始終花了好多時間讀書，我都想飛。」她透露正洽談其他平台的工作，有機會到外地拍節目，未來也希望嘗試舞台劇及電影工作。

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