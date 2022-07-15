首次見面贈茶燻雞 李司棋：見軒仔無人照顧好心赤

【明報專訊】張敬軒（軒仔）與李司棋（司棋姐）看似「大纜都扯唔埋」，其實兩人不時在社交網留言互動。最近他們獲邀擔任藥膏代言人，首次見面即雞啄唔斷，拍攝時更表現出默契，進度相當順利。原來司棋姐只是扮鎮定，她說：「我好緊張，前一晚瞓唔着，幾十歲人都未試過，因為無見過軒仔真人，我好鍾意他對眼，一望到就忘記對白。我鍾意他好耐，他的樣子好似我細個睇公仔書入面的白馬王子。」

軒仔：想邀司棋姐演MV女主角

獲司棋姐讚賞，軒仔禮尚往來說：「我都好開心，終於跟網友司棋姐見面，其實我們在網上識了一段長時間，好鍾意看她的帖文，看她食嘢特別好味，好欣賞她著衫的穿搭，對生活的品味，司棋姐更親手整茶燻雞請我食。」問司棋姐是否見到軒仔的早餐「無啖好食」，所以親自下廚？她說：「見軒仔朝早食嗰種早餐，我都試過，有衝動想過去幫手煮幾日早餐，尤其見到軒仔父母不在身邊，無人照顧，加上工作又忙，睇到我好心赤。」軒仔獲司棋姐愛惜，過往經常與圈中前輩合作的他說：「我成日諗，好想有個MV可以搵司棋姐演女主角，安排一個劇力萬鈞的角色給她，但見到真人，發覺她同熒幕上是兩個人，反而應該要找她做一些好瘋狂、好多面的角色。」司棋姐受寵若驚說：「你叫到一定幫手，今次可以合作，有種不可思議感覺，因為我應該是同劉丹一齊拍戲，但我居然可以同軒仔拍廣告，難怪我會失眠，要多謝廣告客戶這個安排。」

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