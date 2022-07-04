準金像影帝謝賢林家棟未落實出席頒獎禮 爾冬陞無請TVB藝人：無謂生事

【明報專訊】第40屆香港電影金像獎頒獎典禮明晚在九展Star Hall舉行，昨日大會舉行拜神儀式，金像獎協會董事局主席爾冬陞、成員錢嘉樂等出席。爾冬陞表示影帝候選人謝賢與日前拍戲受傷的林家棟暫未知會否參加，若得獎都會照頒。頒獎禮由ViuTV直播，他承認為免生事及尷尬，未有邀請無綫藝人出席，笑言曾擔心有拍無綫節目的錢嘉樂不能現身拜神儀式。錢嘉樂說事前不用問准無綫總經理曾志偉。

爾冬陞昨日與金像獎協會董事局成員錢嘉樂、余安安、莊澄及田啟文等聯同梁仲恆、王丹妮出席拜神儀式，他與錢嘉樂一起受訪，透露頒獎嘉賓有古天樂與張家輝，其他嘉賓暫未能透露。《殺出個黃昏》謝賢（四哥）、《智齒》及《手捲煙》林家棟、《濁水漂流》吳鎮宇及《媽媽的神奇小子》梁仲恆角逐金像影帝，但林家棟日前拍電影《潛行》意外受傷，四哥還未回覆大會是否到場，問兩人會否出席？爾冬陞說：「四哥是老人家，要睇當天狀况。家棟的傷勢不是報道般嚴重，他說明（今）日回覆能否出席。（四人角逐影帝，若兩人未能出席會否遺憾？）也沒辦法，一切彈性處理，總之不出席都會有獎攞。」他稱現在大部分候選人都會出席，但有些身在外地和內地，如鞏俐因疫情未能參加。

錢嘉樂亮相ViuTV無問曾志偉

錢嘉樂是《潛行》動作導演，他說不知家棟出事一刻的情况，「當天分A、B組拍攝，我和他不同組，突然聽到家棟發生意外，有留口訊問候，他回覆『不是那麼大件事，男人梗係有些傷，放心，很快康復』，他撞到氣門，為安全起見才叫救護車。（可有骨折？）應該沒有。家棟獲影帝和最佳編劇兩項提名，等主席（爾冬陞）擔心吓，責任愈大壓力愈大」。爾冬陞聞言稱不會擔心掌控不到的事情，反而擔心跟無綫關係良好的錢嘉樂未能出席拜神儀式。問錢嘉樂事前是否問准無綫總經理曾志偉？他搖頭說：「我和志偉當年都去亞視出席金像獎頒獎禮。」

怕尷尬 沒邀請無綫藝人出席

頒獎禮由ViuTV直播，問爾冬陞有否邀請無綫藝人出席？他說沒有，「無謂生事，沒必要搞到咁複雜，簡單啲，何必搞到場面那麼尷尬。」他稱疫情反彈，染疫人數上到2000時已「震過貓王」，擔心收緊防疫措施，但無論如何，就算沒觀眾都照辦，因已停辦一年，不可再累積下去，他說：「沒觀眾的話，就當攝影機是觀眾。」

王丹妮感覺夢幻 梁仲恆緊張表演

王丹妮憑《梅艷芳》角逐影后及最佳新演員，她坦言不緊張，心情反而興奮和期待，她說：「感覺好夢幻，事後才會緊張，當日會好好享受過程。」她透露老公羅孝勇會陪同出席，女兒則在家中和家人睇直播。戰衣已準備好，形容是型格得來走索的路線，應露的地方則露。

梁仲恆同獲影帝及最佳新演員提名，表示心情有點緊張，但不是來自能否獲獎，而是跟王丹妮有表演環節，一起唱歌向已故前輩致敬，因排練時間不夠，所以有點擔心。可有信心得獎？他說：「沒特別去想，平常心，隨遇而安，有無都開心。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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