《造星V》衝出香港 肥仔阿Dee赴吉隆坡揀蟀 花姐否認陳卓賢扭計搶先出新歌

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星》系列培育出人氣男團MIRROR、ERROR、P1X3L及女團COLLAR等，掀起追星熱潮，成績及口碑甚佳。新一季《全民造星V》開始招募，昨日舉行記者會公布詳情。MIRROR經理人黃慧君（花姐）聯同ERROR成員梁業（肥仔）及何啟華（阿Dee）出席，宣布在吉隆坡和溫哥華海外招募，肥仔、阿Dee、MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）及江生（Anson Kong、AK）前往揀蟀。花姐喜見多年來打造出不少新星，又為陳卓賢（Ian）傳被半雪藏及插隊出歌傳聞平反。

楊樂文AK赴溫哥華做星探

《全民造星V》昨日起至8月11日公開招募，今季主題是衝出香港，首次接受海外人士報名，讓各地參賽者同場較量。MIRROR經理人花姐與肥仔、阿Dee呼籲追夢者踴躍報名。他們透露Lokman及AK即將化身星探，赴溫哥華發掘有潛質的參賽者，肥仔、阿Dee則赴吉隆坡尋找造星之材，兩人說會以大師兄身分，分享參加《造星》比賽的心路歷程及得着。

不一定要靚仔靚女

擔任了4季《造星》監製的花姐表示，今年不再做監製，笑稱過往是被迫。提到舉辦《造星》的宗旨，是希望令港人振奮和給予年輕人希望，多年來打造出不少新星。現場重溫肥仔與阿Dee在4年前的參賽照，花姐覺得肥仔現在較靚仔，並爆當年讓肥仔參賽有反對聲音，被問不是選偶像嗎？簽阿Dee亦有人反對，「簽他們因為有才華，見到現在有點成就，真是老懷安慰。今年評審標準有別過往，不一定要靚仔靚女，最重要有才華」。

肥仔和阿Dee透露9月中赴吉隆坡揀蟀，逗留一星期，並以真人騷拍攝。花姐稱只在吉隆坡和溫哥華揀蟀，因兩地有留意《造星》，若涉及太多地方需花費很多人力物力。放手給肥仔、阿Dee揀蟀，會否擔心教壞參賽者？花姐不擔心，稱去年找他們擔任《造星》導師，工作很認真，會分享經驗。

李駿傑新歌日內推出

近日傳MIRROR成員陳卓賢（Ian）因態度欠佳遭公司半雪藏，但扭計成功，搶了成員李駿傑（Jeremy）出歌檔期？花姐為Ian平反，「真係慘，又講Ian扭計，他個樣是成員中最樹熊，睇樣就知不會扭計。不過他的缺點是慢熱，與陌生人相處要熱身，才被人誤會，我都戥他不值」。花姐稱Ian沒扭計出歌，原本去年推出多首創作歌，因某些問題延至今年。至於Jeremy的新歌因技術上出現問題，但日內會推出，MIRROR所有成員會在開演淐會前出晒歌，還透露Jeremy新歌很破格。問到Ian心情有否受傳聞影響？花姐說：「他當晚已傳短訊給我，話我個樣黑口黑面、態度又不好，仲衰過他。其實認識Ian的人就清楚其為人。」

MIRROR網上直播門票延期發售

MIRROR紅館演唱會月底舉行，主辦單位日前宣布推出7月30日、7月31日及8月5日網上直播門票，原本昨午12時開始公開發售，主辦單位在12時09分稱最後測試發現銷售系統尚未穩定，為確保購買門票過程順暢，決定延期發售。最新發售日期下周初公布，發售時段為開售後至演唱會直播開場前晚上8時15分，無限名額。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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