馮曦妤婚禮6度延期終舉行 老公Leon承諾聽晒老婆話

【明報專訊】歌手馮曦妤（Fiona）與模特兒兼演員金神鋒（Leon，原名呂華冬）拍拖多年，經歷離合，至2020年有情人終成眷屬，簽紙註冊結婚，受疫情影響，婚禮6度延期，心情飽受煎熬，還擔心近日疫情反覆再有變數，幸婚禮終如期舉行，昨晨完成接新娘儀式，晚上在酒店設宴，宴請120名親友出席，兩人直認渴望造人成功。

一對新人晚宴前受訪，新娘Fiona穿銀色低胸晚裝，全程笑到四萬咁口，透露媽咪專程從加拿大返港見證出嫁，令她感動到喊，「婚禮拖了近兩年，身心俱疲，當我來到場地見環境及佈置，已經很想喊，最開心是媽咪在場。老公愛的宣言是『一定要惜和聽老婆話，夫妻相敬如賓』」。新郎Leon冧爆承諾下世也會照做，亦不介意太太繼續歌唱事業。

為婚禮創作新歌《陪一人終老》

為了今次婚禮，Fiona特別作曲和監製歌曲《陪一人終老》，由老公主唱，在晚宴播出。Leon形容錄音過程緊張，「差不多花一星期時間，去了3次錄音室才完成，因太太追求完美，每粒字都要唱得正」。Fiona讚老公唱功值85分，仍有進步空間，期待有機會夫妻檔合唱情歌。

記者：林蘊兒