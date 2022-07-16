【開箱】《錢錢錢錢》 亞馬遜創辦人貝索斯前妻故事拍成劇集？

【明報專訊】電動車公司Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）最近不時成為頭條人物，由兒子變性兼斷絕關係，到收購Twitter的峰迴路轉，再被揭跟旗下女高層誕下雙胞胎，當今的全球首富再不是以往的old money，行徑戲劇化。影視串流平台AppleTV+上月24日首播的新劇《錢錢錢錢》（Loot），講述女主角Molly的丈夫，正是跟馬斯克同樣圈子的科技富豪，劇中看似很離地的生活，說不定就是現實中美國頂層 1% 富豪的寫照。

闊太離婚變富婆

《錢錢錢錢》講述Molly的丈夫John是科技界超級富豪，兩人結婚20年，卻在Molly的45歲生日派對上，發現John與年輕女助手Hailey有染，於是憤而離婚。兩人沒簽訂婚前協議，Molly結果獲得870億美元贍養費，成為全球最富有的女人之一。為了撫平離婚創傷，Molly周遊列國散心，某日收到來電，原來有一個以她命名的慈善基金正在運作，於是勾起她的好奇心，要親自到辦公室看看。慈善基金會總監Sofia為人十分認真，對於Molly稱要參與工作，她半信半疑；結果Molly在露宿者之家的揭幕禮致辭即闖禍，稱露宿者都應該添置全金的電燒烤爐，受助者白眼之餘，亦惹來批評。

《錢錢錢錢》每集只有半小時，截至昨日播至第6集，預計下月12日會迎來第10集結局。此劇由《不才專家》楊維榕（Alan Yang）及 《娛樂揸Fit人》麥賀博（Matt Hubbard）創作，《最爆伴娘團》瑪雅魯多夫（Maya Rudolph）扮演離婚富婆Molly。在爛番茄影評網站，此劇評價不俗，約七成好評。AppleTV+本月初就宣布開拍第2季，證明有一定捧場客。《錢》劇是楊維榕與麥賀博擅長的處境喜劇，也可在每集看到Molly的成長，以及重新「生活」。Molly過的是超級富豪奢華生活，第1集就說黑人男歌手Seal在她的生日派對高歌，還說之前一年的壽宴由Michael Bolton演出，所以Seal知道後不大高興。Molly得知丈夫出軌後，家門前泊了多部不同顏色恍如彩虹陣勢的超級跑車。Sofia到訪她的豪宅，才發現韓裔名廚張錫鎬是其私人廚師。然而富裕不一定有錢使得鬼推磨，像第2集講述Molly首天上班，卻想參加在邁阿密舉行的香水派對，遂安排全體基金會同事乘搭她的私人飛機到當地，稱是驚喜旅行，讓大家多聯誼，怎料中途因天氣被迫急降，還遭Sofia埋怨讓她錯過重要會議。離婚後Molly原來的生活圈子改變，以前相識的富婆閨密，慢慢變得生疏，得悉她們願意跟Hailey來往，更加氣結。

富婆會否再覓第二春

深入了解基金會同事之後，Molly慢慢轉變，譬如認為Sofia太過認真又不苟言笑，後來才知道對方曾捱過窮苦日子，才會落力幫助與她有相同經歷的人。Molly與會計師Arthur更因同是剛失婚而特別投契，被狗仔隊偷拍小報後把他描繪成Molly的新戀人，這一對的發展就此卻步。至於前夫John在電視訪問中看扁她，而激發起Molly的鬥心，要把基金會搞好，則是比較俗套的安排。Molly大學畢業後沒多久就結婚，過了20年闊太生活，從沒工作經驗的她，離婚後才意識到要找回真我，掌握自己的人生，並透過慈善基金會找到生存的意義。Molly這角色其實跟美國亞馬遜公司創辦人貝索斯（Jeff Bezos）前妻斯科特（MacKenzie Scott）的故事幾乎如出一轍。現年52歲的斯科特1993年與貝索斯結婚，一同為亞馬遜打天下。其後貝索斯被指出軌，2019年兩人離婚，斯科特分到530億美元財產，晉身女富豪。離婚後她致力行善，並承諾會捐身家。去年更跟子女所讀學校的科學科老師結婚。《錢錢錢錢》又會有類近的橋段，讓Molly再覓第二春嗎？