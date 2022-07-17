李佳芯憶初戀遇破產躁狂男

【明報專訊】39歲李佳芯的感情生活一直備受關注，跟陳炳銓分手後，曾跟「蟲草大王」陳恩德傳緋聞，她否認並稱仍是單身。一向低調處理感情事的李佳芯，近日罕有談及初戀男友，稱對方大她數年，是經歷過破產的躁狂男，會發脾氣鬧她。

楊詩敏與連詩雅主持的網上節目《絲打圍爐》，李佳芯擔任嘉賓，談到曾否將「關係」斷捨離時，李佳芯直言有，並回想20歲時第一次正式拍拖，初戀男友是大她數年的上班族，曾掙到錢，之後經歷破產。她稱認識時對方已破產，給她感覺是幾認真及穩妥的人，見識比她多，很多事能溝通及教到她。李佳芯表示從未嫌棄過對方破產，相處兩三年後問題出現，稱對方某程度上接受不到過去經歷，變得似憤青，心入面積聚了怒火，試過有次在街上，他被人擦肩而過時即鬧人，「做乜撞我？做乜掂我？」李佳芯稱後來發現他有少少躁狂，當時20歲的她第一次拍拖，不識面對，但覺得要體諒，陪他渡過難關。不過後來演變到躁狂時會鬧她，又容易同人衝突，她好心勸說別人並非故意，對方更加鬧她，「你幫人唔幫我？」這刻她醒了，覺得這段關係不健康，對方總覺得她做錯及不站在他那邊，其實她是想對方好，結果決定分開。

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