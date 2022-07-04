吳君如鄭中基興奮謝票 《闔家辣》兩日票房衝破500萬

鄭中基（左起）、吳君如、導演鄭晉軒在戲院拿着「500」氣球造勢。（攝影：娛樂組）

【明報專訊】吳君如、鄭中基、呂爵安（Edan）及梁詠琪主演《闔家辣》上周四（14日）上映，票房撼贏《雷神奇俠4：愛與雷霆》。《闔家辣》優先場與兩日累積票房逾500萬元，加上不少包場買票的情况，料即將破千萬票房。吳君如與鄭中基今日出席金像獎頒獎禮，前者憑《媽媽的神奇小子》爭影后、鄭中基任頒獎嘉賓，兩人笑言密謀「騎劫」頒獎禮，台上台下積極推銷《闔家辣》。

吳君如與鄭中基前晚聯同《闔家辣》導演鄭晉軒連走3場向入場觀眾謝票。捧場觀眾反應熱烈，有人表示已看過6次，亦有追問何時開拍續集，更有觀眾搞笑問兩人怎樣看戲中「阿倫食粉絲」的劇情？身兼監製的吳君如盼首周衝破千萬票房，鄭中基說：「我們的目標是達到7億。」

借金像獎頒獎禮谷宣傳

鄭中基透露收到《闔家辣》的劇本後，不斷被監製吳君如電話騷擾，「她每次致電來問我看完了沒有，最終跟我說，你別看了，接拍吧」。君如表示將劇本拿到鄭中基住所樓下，並寫上鄭先生笑納，「他很喜歡這個故事，24小時內已應承接拍」。金像獎頒獎禮今晚舉行，吳君如表示會到現場感受氣氛，並向在場好友大力推銷《闔家辣》。她提議鄭中基上台頒獎時要把握宣傳機會，「我們裏應外合，他上台第一件事就講」。她笑言明年要憑該片奪最佳女配角，鄭中基表示應劍指最佳電影。

開畫票房撼贏《雷神奇俠4》

《闔家辣》7月14日上映，首日票房逾132萬元，壓倒上映逾一周的《雷神奇俠4：愛與雷霆》單日122萬元。今年上半年港產片票房一般，據香港票房有限公司公布1月1日至6月30日首輪電影票房成績，73部上映電影，港產片只佔6部，加上疫情影響，其間戲院停業共104天，4月21日恢復營業亦受入座人數限制，當中6部港產片票房皆未能超過100萬元，佔冠軍位置的《逃獄兄弟3》累積票房約71萬元。

鄒凱光談港產片艱辛

前晚《闔家辣》執行監製鄒凱光主持網上節目《三叔公園》談港產片艱辛，稱《闔》片票房不俗，其實老闆未有錢賺，只望不要蝕錢。又提到該片原定賀歲檔上映，他們的WhatsApp群組衝勁十足，說要掃場，但隨着第五波疫情爆發，群組靜了近兩個月，大家連安慰的說話也不敢講，現在可以上映是好彩，又稱觀眾入場睇《闔》片，是看他們如何捱到這個暑假檔，可以跟大家講恭喜發財。

娛樂組

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