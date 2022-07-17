參與新歌《Distance》填詞 陳卓賢︰放空發呆不代表黑面

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（lan）繼今年推出《留一天給你喘息》及《GotU》兩首情歌後，在紅館演唱會前再出新歌《Distance》，他除作曲外，還與T-Rexx填詞，內容講人與人間的距離，有時付出很多心機經營，結果未如理想，便會封閉情感保護。他錄音時為求完美，主動要求重錄，稱覺得自己唱得不好，有進步空間。

Ian拍MV時全程poker face示人，沒太大情緒起伏，像歌詞「撲克式的臉」，喜怒不形於色，是一種保護自己的意識。他一向給人感覺性格內斂、收埋自己，是否都是一種自我保護意識？lan笑說可能大家誤會了，大家覺得無表情就是嬲或不開心，似是大家俗稱的黑面，其實他經常放空發呆，不是有什麼情緒或黑面，是純休息狀態。lan補充有些人外向、有些人較內向內斂，後者性格可能收埋自己，好少將情緒掛在口邊，這是他的性格，不代表負面。MV前晚推出，21小時有逾51萬點擊。張敬軒讚Ian首歌好好聽。MIRROR經理人花姐（黃慧君）亦說是good song。

娛樂組

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