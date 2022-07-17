Ricky Martin稱與外甥亂倫指控惡心 艾米缺家人支持 獲羅拔唐尼收留

月初有匿名男子入稟禁Ricky Martin（圖）埋身，該男子其後被指是Ricky Martin的外甥。

艾米漢瑪（上圖）自從去年初爆出性醜聞後，再無亮相公開場合，上周被指在開曼群島的度假酒店工作後，有消息稱，他已返回洛杉磯，並住在羅拔唐尼（圓圖）家裏。

【明報專訊】《以你的名字呼喚我》35歲男星艾米漢瑪（Armie Hammer）去年捲入性醜聞，失去荷李活所有片約，上周被指在開曼群島的度假酒店工作，昨日有報道稱他已飛返洛杉磯，並獲《鐵甲奇俠》羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）收留同住。另外曾主唱世界盃主題曲的「拉丁天王」Ricky Martin，本月初在家鄉波多黎各遭匿名男子聲稱是其前男友，由於憂慮人身安全，所以向法院申請保護令，昨日有西班牙傳媒報道，入稟男子其實是Ricky年僅21歲的外甥，Ricky的代表律師隨即發聲明稱指控失實及惡心。

艾米漢瑪（Armie Hammer）去年初被揭曾跟多名女子有三級私訊內容，包括自認「食人族」、視女性為奴隸、有性虐及強暴等癖好，其後更有女子聲稱曾被他性侵。艾米身敗名裂後，在荷李活的演員工作全面停頓，他主演的《尼羅河謀殺案》早前在Disney+上架，已是3年前接演的電影。據報道他去年中入院接受有關毒癮、酒癮及性癮治療，並於同年年底出院。

美媒上周引述網上消息稱，艾米漢瑪在開曼群島一家度假酒店的禮賓部工作，他其後透過律師否認。據娛樂網站TMZ圖文報道，他其實在度假酒店擔任推銷員，游說客人購買旅程計劃及度假物業。不過他身在開曼群島打工的消息曝光後，據英國《每日郵報》報道，艾米已返回洛杉磯，並得到《鐵甲奇俠》男星羅拔唐尼收留，住在他的豪宅，又參加附近社區的戒酒聚會。

報道指艾米漢瑪去年入院戒癮半年的費用，也全由羅拔唐尼支付。後者憑《鐵甲奇俠》爆紅前，曾經沉淪毒海並多次被捕，所以很想幫助跌落低谷的朋友，據悉他承諾給予艾米經濟支援，直到能重新振作。

其實艾米漢瑪來自非常富裕的家庭，曾祖父Armand Hammer擁有西方石油公司多年，艾米父親亦掌管多個家族基金；不過據霍士新聞報道，艾米再得不到家人支持，才會到酒店打工，以供養前妻伊莉莎伯錢百斯（Elizabeth Chambers）及兩名年幼子女。

外甥被指心理有問題

另一方面，跟瑞典藝術家Jwan Yosef於2017年舉行同志婚禮的「拉丁天王」Ricky Martin，本月初在家鄉波多黎各遭匿名男子聲稱是其前男友，由於憂慮人身安全，所以向法院申請保護令。該匿名男子稱與Ricky Martin發展婚外情7個月，約兩個月前分手，但Ricky Martin似乎未能接受，除了不斷致電滋擾，又至少3次在該男子的寓所附近徘徊。當時Ricky Martin的代表律師向傳媒表示，「我們有信心真相出來後，Ricky Martin將會獲得平反」。

不過昨日西班牙傳媒揭露該匿名男子身分，據悉是Ricky Martin的21歲外甥Dennis Yadiel Sanchez。他的代表律師再次向傳媒否認有關指控，「Ricky Martin絕對沒有、也不可能與他的外甥發生性關係或交往。這想法不僅不是真的，而且很惡心」。另外Ricky Martin的弟弟Eric接受訪問時亦指Dennis心理有問題，沒說出真話。據報道，Ricky Martin預計本月21日在波多黎各出庭，而亂倫罪在當地最高刑罰可判50年有期徒刑。