《雷神4》蟬聯票房冠軍 《壯志凌雲2》進帳94億 湯告魯斯被指分紅7.8億

【明報專訊】上周五美國有3齣新片上映，但無阻Marvel超級英雄片《雷神奇俠4：愛與雷霆》蟬聯票房冠軍，踏入第3周映期的動畫《迷你兵團2》緊隨其後。湯告魯斯（Tom Cruise）主演《壯志凌雲：獨行俠》上映50天，排在新片《荒野謎屍》（Where the Crawdads Sing）之後佔殿軍位置，而且美國累計收6.09億美元，全球票房突破12.1億美元（約94億港元），據英媒報道，他身兼監製，合約條件是票房到一定數字，即可獲得12%分紅，換句話說湯告魯斯不計片酬也進帳近億美元（約7.8億港元）

《雷神奇俠4：愛與雷霆》上周五單日收1380萬美元，蟬聯票房冠軍，雖然稍微遜預期，但在美國已衝破2億美元大關，全球總收入亦達4.15億美元。位列亞軍的《迷你兵團》有家庭觀衆捧場，在美國累收2.4億美元。

上周五有3齣新片在美國上映，其中最好成績是改編暢銷小說的《荒野謎屍》，由金像影后麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）監製，講述一名被家人離棄後在沼澤成長的女孩，捲入複雜兇案的故事，單日收727萬美元，位列第3。內地華誼兄弟有份投資的動畫《Paws of Fury: The Legend of Hank》收241萬美元佔第5位，排在《壯志凌雲：獨行俠》之後。

差千萬美元可入十強

截至上周五，《壯志凌雲：獨行俠》在美國上映50天，累收超過6.09億美元，只差約1000萬美元，即可超越《星球大戰：最後絕地武士》6.2億美元成績，成為美國史上最高票房第10位。到目前為止，《壯志凌雲2》已超越《鐵達尼號》成為派拉蒙影業在美國最高收的電影，全球累收亦突破12.1億美元，屬湯告魯斯（Tom Cruise）個人最高紀錄。據英國《鏡報》報道，湯告魯斯與電影公司簽約時有協議，電影若大賣他可獲12%分紅，若以目前12億.1美元票房計算，扣除成本，湯告魯斯至少可進帳1億美元，《壯志凌雲2》不但成為他從影以來最佳成績，更加名利雙收。

另一方面，準備在英國拍攝《職業特工隊8》的湯告魯斯，上周五被傳媒拍到與他監製電影《問紅塵》的女主角莎瑪希恩（Salma Hayek）及其丈夫、開雲集團行政總裁皮諾（Francois-Henri Pinault），一起在倫敦共進晚餐並敘舊。