林家棟做人肉拐杖 網民封「最暖男主角」 霆鋒兩度發文賀老竇謝賢稱帝

謝賢（左）以85歲高齡奪人生首個金像影帝獎座，觀眾戥他開心又關心他健康狀况，林家棟（右）全程陪伴及照顧謝賢，被網民大讚暖男。（資料圖片）

【明報專訊】第40屆香港電影金像獎頒獎禮前晚圓滿結束，誕生歷屆最年長的影帝，85歲謝賢（四哥）憑電影《殺出個黃昏》獲最佳男主角。歷屆金像影帝中，1996年喬宏憑《女人四十》與2020年太保憑《叔．叔》皆是69歲封帝，四哥除刷新年齡紀錄外，更是先獲頒「終身成就獎」（2019年）、後奪影帝的演員。他跟兒子謝霆鋒先後登上金像影帝寶座，成為金像獎佳話。前晚四哥領獎由林家棟引領上台，霆鋒身在北京，他第一時間在社交平台發文：「恭喜老豆（竇）」

娛樂組

四哥在林家棟力邀下接拍《殺出個黃昏》任男主角，首度提名金像影帝一擊即中，眾望所歸。前晚四哥在林家棟陪同到場，領獎亦由對方攙扶上台，四哥想拉低口罩說感言，家棟即幫忙整理口罩說：「這裏人多，醫生叮囑不要除口罩。」他的細心舉動獲讚是「最暖男主角」。 窩心的一刻，有網民稱為何四哥的兒子謝霆鋒不在身邊。據知霆鋒身在北京，他為父親獲獎雀躍不已，在社交平台恭賀外，昨日再發文祝賀父親：「爹哋得到最佳男主角，我當然好替他開心，多謝所有影迷們，在過去60幾年對他的疼愛與支持，前年他已獲頒終身成就獎，今年又得最佳男主角，他一定非常開心！」

霆鋒11年前奪金像影帝 向父道歉

霆鋒2011年憑《線人》首奪金像影帝，當時在台上自爆曾對父親無禮，他說：「當我18歲攞新人獎時，返到屋企將個獎放在枱上同他講『你拍幾百部戲，有無攞過金像獎？』此番說話哽在心中12年，我知他今日在家看電視，希望他原諒當日這個不知天高地厚、無禮貌的小朋友，老竇，你先係最佳男主角！」

傳四哥中風 胡楓證無事

四哥在影壇逾半世紀，當年報刊舉辦的十大明星選舉，他是得獎常客，2004年獲香港電影金紫荊獎頒終身成就獎，2019年再獲金像獎頒終身成就獎。今年他憑《殺出個黃昏》先後在香港電影導演會年度大獎、電影評論學會大獎及金像獎奪影帝，不過，前晚四哥要林家棟做人肉拐杖外，在頒獎台也上沒多講話，除講多謝外，只說：「我唔識講，淨係攞呢個嘢（獎座）。」很多觀眾關心四哥的健康狀况，有察覺四哥拉下口罩時似有點歪嘴，加上早前曾傳他輕微中風惹揣測。胡楓（修哥）跟四哥是難兄難弟，記者昨日致電修哥問有否恭賀四哥時，修哥稱昨晨看報章知道四哥奪影帝，會待晚上致電恭賀。對觀眾關心四哥的健康狀况，修哥反問：「佢有咩嘢唔妥呀？早兩星期我哋都約出嚟飲茶。（有傳四哥中風？）無事喎！」提到85歲四哥是最年長影帝，90歲的修哥若再拍電影，有機會破四哥紀錄？他笑說：「唔會啦！四哥演戲叻嘛！我唱歌方面都破了最年長開演唱會歌手的紅館紀錄啦！」

吳鎮宇被兒子笑「最佳陪跑」

吳鎮宇憑《濁水漂流》爭影帝落敗，這是他第6次提名。他的14歲兒子吳費曼「贈興」，在微博寫道：「恭喜無蒸魚（吳鎮宇）獲得最佳陪跑和最佳冷門獎。 #這個很費曼 #吳鎮宇 #濁水漂流獲金像獎11項提名」。有網民搞笑形容這對是「父慈子孝」。

甄子丹遺憾陳木勝未能領獎

電影《怒火》獲「最佳電影」、「最佳導演」等4項大獎，陳木勝6度提名「最佳導演」終獲獎，遺憾他2020年8月癌症離世。此片是陳木勝遺作，男主角兼監製甄子丹說：「得知《怒火》得獎，再度勾起和陳木勝共度工作那些點滴回憶，心情複雜，遺憾陳導演未能親自得到這個實至名歸的榮耀，唏噓不已。」