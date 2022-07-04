《金像獎》收視10.4點 吸68萬觀眾 《通靈之王》接296宗投訴

《通靈之王》被投訴意識不良及鼓吹迷信。（網上圖片）

【明報專訊】無綫昨日公布7月11日至17日三台的直播收視。ViuTV周日（17）晚直播《第40屆香港電影金像獎頒獎典禮》，收視10.4點（觀眾人數約68萬）；同時段無綫播《東張西望》、《愛‧回家之開心速遞》及最後一集《聲生不息》，分別18.4點（觀眾人數約120萬）、17點（觀眾人數約110萬）及13.5（觀眾人數約88萬），《聲生不息》較上周跌3.2點，流失近21萬觀眾。

ViuTV原創劇《I SWIM》首周平均收視5.8點（觀眾人數約38萬），比之前的《冥冥之中》結局周平均2.9點升了一倍，連帶之後播的《金像玩家》亦有3.7點（觀眾人數約24萬）。無綫同時段的《童時愛上你》微跌0.2點，有13.8點（觀眾人數約90萬）。另一劇集《回歸》首周收視17.2點（觀眾人數約112萬），成績不俗。

香港開電視劇集《黑金風暴》收視跟前周一樣維持3.3點（觀眾人數約21萬），《獅子山下的故事》2.5點微跌0.1點，最高收視節目仍是《空間改造王》，平均3.7點（觀眾人數約24萬）。

梁思浩、王嘉慧及伍韻婷主持的《通靈之王》上周一至三播出，收視11.2點（觀眾人數約73萬）。日前有基督教團體稱節目有導人迷信之嫌，去信無綫高層曾志偉及蕭世和，稱節目有違電視守則。通訊事務管理局昨日回覆《明報》表示，在7月11日至13日，《通靈之王》共收到296宗投訴，投訴人主要認為節目意識不良，令人不安及鼓吹迷信，通訊局會按既定程序處理有關投訴。

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