【開箱】《分手的決心》 愛上你所以殺了他

【明報專訊】韓國名導朴贊郁作品，多次揚威康城影展，例如2004年憑《原罪犯》拿下評審團大獎，2009年再以《餓渴誘罪》奪得評審團獎，今年挾《分手的決心》贏得最佳導演殊榮。雖在國際享負盛名，韓國票房卻未見突出，無論是《親切的金子》、《饑渴誘罪》抑或《下女誘罪》，分別錄得312萬、221萬及428萬入場人次。《分手的決心》製作費高達100億韓圜（約6100萬港元），扣除賣埠收益，韓國本土要有120萬觀影人次才可收支平衡，截至前日（17日）終於封了蝕門。

兩場命案的真相

《分手的決心》是朴贊郁繼《下女誘罪》相隔6年的新作，電影講述男子墮崖身亡，刑警海俊（朴海日飾）奉命調查，前來認屍的遺孀瑞萊（湯唯飾）表現異常冷靜，自稱早已料到丈夫魂斷荒野，惹來殺夫嫌疑。海俊監視瑞萊，不知不覺間對她產生感情，更被瑞萊的大膽舉動吸引。面對猜不透的瑞萊，海俊愈接近案件真相，愈覺陷入無盡深淵。

此片透過懸疑情節，築起一場愛情遊戲。瑞萊被指殺夫，海俊負責監視，於是利用男方對她的好感，藉此洗脫嫌疑。海俊結束調查，把案件定性為自殺，才發現瑞萊是真兇，可惜為時已晚，海俊動了真情，無法緝拿歸案，只好替她隱瞞真相，但內疚感日深，只好離她而去。13個月後，瑞萊再婚，丈夫被殺，海俊再次接手，為免重蹈覆轍，他竟無視犯人已經自首的事實，堅持繼續調查瑞萊。

來自生活的愛情

海俊與瑞萊的愛情故事，可分為上下兩部分。上半部是瑞萊涉嫌殺夫，下半部是瑞萊第二任丈夫被殺，突顯海俊與瑞萊有緣無份。戲中提到瑞萊再婚，發現自己對海俊念念不忘，為了再次接近男方，於是「製造」命案，令新婚夫婿遇害，可是海俊似已變心，更質問她：「我有這麼好欺負嗎？」對海俊來說，女方曾經利用他，令他自尊心受損。然而瑞萊反問他：「我有這麼壞嗎？」更向海俊告白：「你說你愛我時，你的愛結束了；當你的愛結束時，我的愛開始了。」這個感情錯配的安排，無疑是一個悲劇，同時美化了瑞萊殺夫的惡毒形象。

男女主角的感情戲，沒有甜言蜜語，也非情慾橫流。朴贊郁利用生活小節來呈現瑞萊與海俊的愛情，例如女方接受警方調查期間，海俊自掏荷包購買高級壽司便當，然後一同享用，又一起收拾枱面；海俊亦親自下廚，為她炮製中式炒飯，瑞萊則設法醫治男方的失眠症。另外，文化差異亦可變成談情密碼，來自內地的瑞萊因為韓文欠佳，於是利用手機翻譯軟件，努力跟海俊溝通，但偶然詞不達意，例如瑞萊用中文說「請帶來那位親切的刑警的心」，翻譯後變成「請帶來那位親切刑警的心臟」，聽着這些古怪句子，反讓海俊更想知道瑞萊的真正想法。

湯唯是不二之選

任職看護的瑞萊，每周探訪患腦退化症的老婆婆，並教她用手機的人工智能助理程式「Siri」，開啓播放韓國70年代老歌《霧》。這一幕意外惹起熱議，因為老婆婆在戲中多次呼叫「Siri」，不少觀眾的手機隨即作出回應，片商只好「溫馨提示」入場後記緊關掉Siri功能，以免騷擾其他觀眾。

湯唯飾演瑞萊是不二之選，處理角色層次分明，可是妝容暗淡、造型土氣，如何把海俊迷得神魂顛倒？其實類似角色，朴贊郁前作處處可見，例如《原罪犯》的美道、《親切的金子》的金子、《饑渴誘罪》的泰珠，以及《下女誘罪》的秀子和淑姬等，皆是深不可測的女性。至於扮演海俊的朴海日，演技公認出色，《殺人回憶》及《南漢山城》表現令人印象深刻，新片同樣不令觀眾失望。

上映日期：7月21日