麥明詩蜜運中keep住開心 有生B計劃 最多3個

【明報專訊】麥明詩昨日到金鐘出席關注婦女健康活動，稱目前生活比以前做娛樂圈時健康很多，除睡眠時間穩定，每朝返工前都會游水，假日玩帆船，健康之餘又可keep弗，「初初由娛樂圈轉做文職，有段時間很懶散，連帶異性緣都差了」。現在異性緣好了？她說：「OK的。（有多少追求者？）開心啦。」追問可有拍拖？她沒否認，「keep住開心囉，還未結婚。的確多了機會認識異性，以前主要在公司，沒正常方法跟異性接觸，現在收工可跟同事消遣，生活圈子擴闊了。（如獲邀拍戲會否答應？）都會」。

麥明詩透露媽咪今日推出育兒書，教大家輕鬆教育下一代，笑稱全家人都齊心協力幫媽咪，她負責校對，爸爸擔任美術。會否快點生B實踐媽媽的育兒理論？她笑稱長遠來說都想生小朋友，希望在喪失生育能力前完成，「目標生2至3個，視乎到時經濟能力，現時說養育一個小朋友要600萬，我目前的能力只生到1個」。

有留意準港姐張光怡許子萱

談到新一屆港姐選舉，身為師姐的麥明詩也有留意，對被指是「麥明詩2.0」的張光怡特別有印象，因對方跟她的兄長一樣，曾在屯門醫院任職實習醫生，「我有問阿哥有無留意她，阿哥說知她是誰，但不相熟」。同獲劍橋和牛津取錄讀MBA課程的許子萱，同樣吸引到麥明詩注意，「聽同事說她曾在華爾街工作，我都鼓勵公司考慮，待對方選完港姐簽埋她。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com