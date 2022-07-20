廿四味隊友Brian助一臂之力 阿肥打造首個香港人Hip Hop頒獎禮

【明報專訊】Hip Hop界中堅分子阿肥（陳偉雄）由組合LMF到廿四味，至近年個人發展。他一直想為香港樂壇被視為少數界別出力，夢想Hip Hop音樂於香港樂壇得到肯定，似遙不可及，今年決定求人不如求己，與廿四味成員Brian（李凱賢）、Kingdom C老闆阿拔及Greytone Music創辦人Keni（李礎業）聯手，打造香港樂壇首個Hip Hop音樂頒獎禮《Whats Good Music Awards》，將於8月6日假會展舉行。阿肥期待在《Whats Good》這個平台告訴大家「香港真係有Hip Hop」。

阿肥透露有這個念頭數到22年前，「記得第一次有這個諗法，是LMF首次於叱咤樂壇流行榜頒獎典禮攞獎，心想不知何時會頒『最佳Hip Hop男女歌手和歌曲』獎呢？之後廿四味在同一頒獎禮攞獎，這想法再次浮現，但還是等極都冇，最後自己搞啦！都算實現到，希望順順利利」。Brian稱組廿四味時，經常聽阿肥提這件事，一直把好兄弟常掛在口邊的夢想記在心，希望有一日能助對方一臂之力實現。

不是小圈子選舉 絕對公平公正

疫下頒獎禮一拖再拖，終延至下月舉行，4名搞手表示要搞一個公平公正的頒獎禮，由公眾投票，不論什麼背景，作品得到認同就有獎，唯一條件是香港人，無論身在何處都無問題，相信經過今次Hip Hop音樂頒獎禮之後，其他頒獎禮很快會嘗試加設這類獎項，Brian說：「我們不會形容傳統頒獎禮是小圈子，只是這個圈子太聚焦、不夠闊，我們不是要打破什麼，是想加入更多元素。」

阿拔認同說：「今次不是小圈子選舉，傳統歌手如馮允謙及王嘉爾的作品同樣入圍R&B作品類別，共36個獎項。特別設有『Hip Hop Artists 特選女神』獎，因為第一年搞，既然被定為破格反傳統，就定一些好玩的事，其實個個Rapper心中可能都有個女神，但大家都不知邊個，就選一個出來，成為Hip Hop界的女神吧。得獎者未必要關音樂事，演員、模特兒、歌手、KOL都有可能，這是一個認真的頒獎禮，同樣是一個很有趣的派對。」

記者：林祖傑

場地提供：Mojo Lounge