構思拍《大時代》電影版 韋家輝最愛劉青雲 欽點再演方展博

韋家輝（右起）和杜琪峯成立的銀河映像早期不少電影都是劉青雲主演，如今韋家輝與劉青雲相隔9年再在《神探大戰》合作，杜琪峯亦前來觀看首映。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】影帝劉青雲與導演韋家輝這對老拍檔，由電視台到大銀幕合作超過30年，繼2009年《再生號》後，於2018年再於新片《神探大戰》合作。《神》片前晚舉行首映，韋家輝表示，劉青雲是他最愛的男演員，貪他夠深不可測。青雲自嘲一向是慢動作演員，全因信任韋導，今次才肯向高難度動作挑戰。適逢兩人合作的《大時代》30周年，韋導恨拍電影版，雖然仍在構思，稱青雲絕對是「方展博」不二之選。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

劉青雲、韋家輝、湯怡、吳浩康前晚到尖沙嘴出席新片《神探大戰》香港首映，主角之一林峯、蔡卓妍身在內地工作未能現身，但吸引導演杜琪峯、洪金寶、出爐金像影后劉雅瑟、張敬軒、溫碧霞、英皇電影老闆楊受成等來撐場。

被指深不可測 自嘲慢動作演員

對於盛傳韋家輝視劉青雲為最愛男演員，韋導直認，「我好專一，對青雲一見鍾情，我喜歡他深不可測，隔幾年又畀到新感覺我」。青雲笑言，並非不睇劇本就接拍韋導作品，「我接到他電話傾合作，都停了4秒才畀反應」。

兩人一起受訪時，韋導讚青雲一直保持好弗狀態，「青雲埋到位，今次交101分，下次就交102分、103分」。談到他們相隔9年才再合作，下次是否要再等9年？韋導說：「不知道，要睇青雲。」《神探大戰》在內地上映12日票房收逾4億，兩人齊表滿意，韋導說：「同期有好多強勁對手，有這個成績已滿意，有幾日仲登上單日票房冠軍，好難得。」青雲稱疫情下，港產片在內地得到這個成績，是值得開心的事，但難以估計香港票房，「要睇疫情數字，我想觀眾睇戲同時，希望大家睇得安全」。

提到戲中有大量高難度動作，青雲覺得拍戲安全好重要，今次信任劇組，幫助跨出去演，又謙稱，「我本身是慢動作演員，拍動作不會快好多，導演知我什麼做到和做不到，是劇組遷就我。如果歡眾喜歡睇我，我可以繼續做動作演員，是慢那種」。太太郭藹明未有到場，青雲表示稍後會陪她入場欣賞。

疫下寫幾個劇本 等審批通過

韋導透露過去兩年疫情期間，共寫了幾個劇本，等通過審批便可開工。青雲稱電影業因疫情停擺兩年，好比郵輪在海上漂泊兩年，現在終於可以上岸，猶如電影終於可排期上映，「我手上還有兩部電影存貨，當中《明日戰記》安排8月暑假檔上映，部戲花了兩年做特技，我都好期待睇效果」。

此外，韋導坦言一直好想拍《大時代》電影版，「我想度《大時代》電影版劇本，但靈感不多，反而《神探大戰》湧了出來，於是就先拍了這齣戲。我會繼續度《大時代》電影版，但這個BB好扭紋，不是那麼容易出世」。至於方展博角色會不會再找青雲演？他說：「方展博原身是他，當然是他啦﹗」