放榜前獲哥哥安排Staycation放鬆 呂爵安胞妹考獲33分佳績

【明報專訊】中學文憑試（DSE）昨日放榜，男團MIRROR成員呂爵安（Edan）胞妹「小如豬」是應屆考生，據她就讀的可風中學網頁所示，「小如豬」最高分的5科成績共考獲33分，6科成績達39分，於校內成績榜排第3位，比哥哥Edan當年5科考獲25分更厲害，有足夠分數考入大學。

Edan出名疼惜妹妹，放榜前特意安排她到主題公園輕鬆一番。「小如豬」日前在社交網分享照片，表示玩得很滿足、很快樂，並寫道︰「臨近放榜，阿哥想叫我放鬆一下，知道迪士尼酒店好靚，環境好好，於是即刻去Staycation！非常感謝迪士尼樂園、呂爵安嘅安排，玩得好開心。」「小如豬」為「報答」阿哥，叫大家記得看《闔家辣》，盡顯兄妹情深。

港姐多學霸

另外，圈中有不少成績優異生，2016年港姐冠軍馮盈盈於首屆DSE考獲最佳5科共28分，之後入讀香港大學食品及營養學系，最近通過CFA（特許金融分析師）一級考試。師妹鄧卓殷更厲害，讀傳統名校協恩中學的她，當年DSE考獲33分，考入香港大學建築系，以一級榮譽成績畢業，去年更完成碩士學位。

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）當年在DSE考獲23分成績，選讀香港城市大學工商管理學士（商業分析），後來為追夢放棄學業；女團COLLAR成員王家晴（Candy）和蘇雅琳（Ivy So）分別考獲24分和21分。

娛樂組