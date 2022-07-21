撫摸準爸爸陳宇琛肚 姜麗文否認沾旺氣 生B順其自然

【明報專訊】陳宇琛及姜麗文前晚錄影無綫節目《思家大戰》，陳宇琛透露太太林佑蔚現懷孕16周，宣布腹中懷女兒，「之前講過仔女都無所謂，估不到母親知道後比我更興奮，原來媽媽好恨女，當年懷我時是想生女，還買定粉色衫給我穿，我都煩了她咁多年，現在生個孫女給她當補償吧」。他表示女兒中文名會留給爸爸石修改，決定不跟族譜意向改單字，大爆石修為改名好大壓力，正在努力想，英文名由他與太太負責。問太太可有孕吐？他說：「太太想作嘔，但未嘔過，胃口都正常，只是由喜歡吃甜變辣，還稱愈辣愈過癮，我盡量親自下廚，滿足她，為免對BB皮膚不好，也叮囑她不要吃太辣。」

陳宇琛盼回巢跟舊同事合作

離開無綫10年的陳宇琛，舊地重遊百感交集，在節目中與廿年前劇集《當四葉草碰上劍尖時》演員重聚，感覺很特別，「回到電視城既有親切感又很陌生，有很多新人不熟悉，見到熟人就忍不住攬下，希望有機會回來和舊同事再合作」。

姜麗文一見將為人父的陳宇琛即伸手摸對方肚子，問是否想造人成功沾對方旺氣？姜麗文說：「我和他由細識到大，剛聽到他將當爸爸感覺好大人，好奇怪結完婚第二日已有人問我幾時生，覺得有少少尷尬，我是個順其自然的鬼妹仔，真的不知怎樣答，現在我的計劃只是努力工作，當然和老公每日都過得好開心，生B還是順其自然，有咗先算啦。」

記者：林祖傑