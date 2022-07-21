麥明詩自認多男友 免煩拒見家長 白雲首認離婚 澄清前夫家不反對行性感

【明報專訊】一年一度書展昨日在疫下如期開鑼，雖然讀者人流不及以往擠得水泄不通，但不少作者現身舉行簽名會為新書造勢。麥明詩母親麥何小娟推出育兒新書，全家總動員撐場，女兒日前默認蜜運，麥太稱沒見過對方男友，麥明詩自認多男友，免煩家人，拒帶另一半見家長。女星白雲今年首次加入寫真戰團，之前一直迴避婚變傳聞，昨日她首認跟老公江俊霖離婚，並澄清非外界所指因前夫家人反對她賣弄性感致離婚。

麥明詩聯同父親及哥哥，一家四口出動，為母親的新書撐場，並介紹書中文字由父親處理，她負責校對，新書有分享和哥哥的成長經歷，一家人合力完成。第二次出書的麥太表示，對上一本作品已是2016年，部分閱讀過書本的家長，如今小朋友已長大，今次新書內容以專業角度分析，如何面對子女的情緒和功課輔導。她大爆長子小時候患有輕微「過度活躍症」，女兒性格硬頸欠缺自信，不懂社交技巧。

若生B畀阿媽湊

麥明詩稱母親不是虎媽，「我童年很開心，由細到大在低壓環境成長，自動自覺做功課，反而哥哥好叻，但坐不定。將來如果我做媽咪，打算交給母親教導和照顧，我專心負責掙錢。」麥明詩前日默認蜜運，麥太被問到有沒有見過女兒的男友？她說：「冇呀，都有催佢，但怕有反效果，不敢催太多。」麥明詩笑說：「太多啦（指男友），費事煩到阿媽。」昨日DSE放榜，身為十優港姐的麥明詩鼓勵年輕一代，無論成績好與壞也不要太緊張，日後在社會仍有很多學習機會，增值自己最重要。

白雲跟前夫關係良好

首次推出個人寫真集的白雲，現身攤位宣傳，稱影寫真事前沒有刻意減肥，只少吃甜品和打網球。一直迴避婚變傳聞的她，終親口承認跟江俊霖離婚。問到是否離婚後大解放推出寫真集，白雲說：「唔關事，就算我同任何人一齊，拍緊拖定結婚，我想做什麼都可以做。他和他的家人都好支持我性感，做自己。」

白雲強調跟前夫關係良好，並否認因對方家人不滿她賣弄性感導致離婚收場。問會否送前夫寫真？她表示如果買剩會送給對方。

黃婉曼為新手媽媽解難題

至於兩女之母的黃婉曼（Icy）推出育兒與親子食譜新書，並在書展舉行講座，邀請好友倪晨曦、戴夢夢及岑潔儀出席。Icy早在5年前懷長女時開始構思出書，將個人和朋友當新手媽媽所遇的難題，例如餵哺母乳、坐月、收身等實用資訊在書中分享。提到長女下周生日，新書當送給女兒的禮物，Icy說：「10年前我寫愛情小說，10年後寫育兒書，可能過多10年或20年寫做外母心得，講笑。女兒喜歡煮食，她想做廚師，所以有分享日常親子食譜。暑假已安排音樂課程、跳舞和唱歌讓她試玩，3歲幼女喜歡劍擊，培養她們的興趣，平日真的好忙，做媽咪真是任重道遠。」

現懷孕5個多月的倪晨曦，暫未知胎兒性別，近期胃口大好，與平日喜歡的食物口味差不多，一個月已重了8磅，腹部微隆。她覺得目前手上工作不算辛苦，打算臨盆前一星期才停工，懷孕同時要為長子報考幼稚園，已打算向Icy取經，對方叫她不用太緊張，倪晨曦說：「下個月我生日，都會影大肚寫真，不過未必很誇張大陣杖，屆時會帶大仔一齊影。」

陳美濤曾被前度欺騙感情

另外，4名亞姐袁群有、陳美濤、林海茵與譚夢娜齊為相集宣傳，19歲開始寫書的陳美濤，同時推出個人第8本愛情小說，她將遭遇前度出軌及欺騙的慘痛經歷融入故事中。林海茵和譚夢娜自問文采不及陳美濤，提議合作到海外影一輯「亞姐去旅行」靚相集，然後由陳美濤負責撰文。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳