王智騫花6年操「最強Body」 拍處男劇大派用場

王智騫（左二）因同劇拍檔魏浚笙（右二）和呂爵安（右一）都操得很弗，他也努力加操。

【明報專訊】ViuTV劇集《I SWIM》雲集多名靚仔小鮮肉，鬥泳術又鬥肌肉。當中有一新面孔，25歲王智騫（Martin）早前接受《明報》專訪，毫不吝嗇大騷爆肌身材。王智騫花了6年時間經營這副「最強Body」，當初自覺身形單薄，決心操肌，自爆操完第一堂又暈又嘔，後來教練為他調節，慢慢做gym成了習慣。為了拍攝《I SWIM》，王智騫事前接受個半月地獄式游泳特訓，還刻意加操，希望更加突顯肌肉線條和令肌肉厚實一點，因同劇演員都很弗，特別是呂爵安、邱士縉和魏浚笙。

難忘寒冬下水 游到面青

《I SWIM》是王智騫的處男劇，飾演靚仔學霸兼游泳隊成員「程子帆」。雖然有拍戲經驗，但他直認拍劇跟拍戲感覺很不同，電影有時間給你代入角色，但拍劇節奏很快，去到現場必須準備好。王智騫笑稱拍攝過程中，最吃力在室外池拍游水戲，當時正值香港最凍那幾天，泳池無恆溫又在海旁，冷得一班演員騰騰震，但都要頂硬上，「落水前大家都覺得頂得順，但拍完上水一刻，每個人都是面青青的，最青那個是我」。

19歲首拍戲 跟劉德華「過招」

入行6年，王智騫由模特兒成為演員，19歲時獲跟影帝劉德華「過招」機會，為演員路開了個好頭。王智騫說當時收到電影《熱血合唱團》試鏡邀請，公司原本只是讓他試一試，豈料獲選中，戲中跟劉德華頗多對手戲，雖然壓力很大，但從對方身上獲益良多，「他讓我感受到演員的張力，我們有很多落淚、發嬲等情緒激動的場口，當時我完全不懂如何進入狀態，全靠他帶我入戲。最難忘有幕要揮拳打他的臉，很驚錯手打到他的眼怎麼辦，副導演還笑我可以嘗試做第一個，真的非常大壓力，最後靠一些借位和借力助我完成」。王智騫因拍完《熱》片，對演戲產生興趣，決心要成為演員。

不想被外表定型 盼演反派

新人要「捱」是必經過程，王智騫不覺得「捱」是一件辛苦事，「辛苦的目標是令自己變得更好，覺得ok的。」明白要在娛樂圈走得遠，必須不斷裝備自己，他除學戲外，曾跟武術家Chris Collins學短刀和埋身搏擊，希望有一技傍身。談到靚仔外貌是優勢還是阻礙？王智騫不想被外形局限，想嘗試多些不同角色，很欣賞劉青雲的百變，希望自己能成為一個這樣的演員，「我現在經常演一些很乖、很善良及學生角色，很想演反派，讓大家看到我的多面性」。

王智騫視馮德倫為偶像，覺得對方無論正經、搞笑都兼顧到，還有對藝術的追求，「我覺得他是很全面接觸表演藝術，就算自己監、導一套戲都沒問題，這是我想學的」。

場地提供：Fit Fat Club

髮型：AL Leung @ The attic

記者：陳釗