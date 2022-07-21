助好姊妹脫單 陳俞希想邀周秀娜玩戀愛真人騷

【明報專訊】陳俞希（Hailey）、強尼與許寶恆（Alice）昨日宣傳ViuTV戀愛真人騷《戀愛Staycation》，Hailey表示若開拍第二季，想帶好姊妹周秀娜參加，覺得對方到這個年紀都需要拍拖，又笑言換轉她是參賽者，會第一時間拿出當年寫真集給對方看做見面禮。

強尼爆Hailey有艷遇

強尼表示節目中他們擔當導賞角色，時下的年輕人不像以前保守，還有香港味道。被指主持當中他經驗最豐富，強尼笑稱早已離開了這個市場，但Hailey和Alice仍運作中，又爆Hailey之前去外地拍旅遊節目有艷遇。Hailey透露當時在摩洛哥，拍檔陳安立見她怕醜，指她這個年紀要進擊點，於是自告奮勇幫忙結識異性，「我們有交換聯絡，但只是閒聊了幾句」。強尼取笑對方說：「有否送你本寫真集給對方？送了整件事可能會不同，我等了很久，她都還未送給我。」

Alice見靚仔雙眼發光

Alice自爆主持節目時愈看愈肉緊，很想落場參與。強尼爆料說：「我見她望住男參賽者的眼神，好似參加《造星》時那份光芒，不停掃射。」Alice承認參賽者中有靚仔，但不是她喜歡的類型，揀男友着重性格，喜歡成熟男，接受比她大七八歲的另一半。

談到《全民造星V》正公開招募，今屆首次接受海外人士報名。連續擔任了4屆《造星》主持的強尼，未知會否連任，但很期待，因以往都是本地人參加，今次有外地人加入，大家文化、思想及對事件看法可能會不同，相信會產生意想不到的化學作用。Hailey期待外國參賽者帶來不同的舞種和新衝擊，靚仔當然也重要。《造星》出身的Alice知道今年回復全男班，笑言能客串一個環節都好。強尼提議今屆增設攬攬區，落選可獲Alice擁抱。

記者：陳釗