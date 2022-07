《生化危機》首播收視直逼《怪奇物語4》

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日公布第二季財政報告,繼流失訂戶97萬,但已比預期的200萬為少,官方估計下季將止跌回升;同時公開7月11日至17日的一周收視成績,美劇《怪奇物語4》蟬聯英語節目冠軍,觀看時數減至1.02億小時,比上周下跌超過8800萬小時,反觀新劇《生化危機》(Resident Evil)上架3日即錄得7270萬觀看時數,排名第2伺機超前。另一方面,韓劇《非常律師禹英禑》仍然佔據非英語節目榜首,加上《還魂》等另外3齣韓劇打入十大位置,反映韓流仍然強勢。

《怪奇物語4》在上周公布第74屆艾美獎入圍名單中,共獲13項提名,加上收視理想,上架首28日累計觀看時數已達9.3億,刷新Netflix英語節目最高收視紀錄,而在昨日公開一周收視成績,《怪奇物語4》蟬聯冠軍,至於首3季仍穩佔第4至6位,不負王牌節目之名。不過,7月14日上架的《生化危機》來勢洶洶,首3日觀看時數達7270萬,下周隨時過億,有望取代《怪奇物語4》收視登頂。

《非常律師》蟬聯非英語節目冠軍

《生化危機》故事以新拉昆市為背景,並以兩條時間軸分別講述潔德與比莉兩姊妹在世界末日前後,如何對抗保護傘公司和受病毒感染的喪屍。此劇改編自同名電玩,上架前備受玩家和觀眾期待,推出後卻口碑欠奉,在影評網站「爛番茄」觀眾好感度僅得26%,跟高企收視形成強烈對比。

至於非英語節目方面,韓劇《非常律師禹英禑》、《還魂》、《再婚上流》及《前輩,那支口紅不要塗》同時躋身十大位置,分別排名第1、5、8及9位,原本上榜的《Ghost Doctor》和《紙房子:韓國篇》則已跌出榜外。值得一提的是,《非》劇上周以2395萬觀看時數初登榜首,本周升至4558萬蟬聯冠軍,收視明顯呈升勢,跟《紙房子:韓國篇》剛好相反。

另一方面,動畫《海獸獵人》(The Sea Beast)蟬聯英語電影榜首,《勸服》(Persuasion)及《照片中的女孩》(Girl in the Picture)躋身三甲;西班牙驚慄片《決戰喪屍谷》(Valley of the Dead)初上榜即以1784萬觀看時數登上非英語電影收視冠軍,《新危險關係》跌落第2位,至於台灣恐怖片《咒》則再上一級,以1085萬小時升上季軍。