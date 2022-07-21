《生化危機》首播收視直逼《怪奇物語4》

美莉布朗主演的《怪奇物語4》，蟬聯Netflix英語節目收視榜首，但觀看時數已比上周銳減。

改編自同名電玩的《生化危機》曾拍成電影，如今劇集版在Netflix上架短短3日，迅即登上英語節目收視亞軍，可見捧場者眾。

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日公布第二季財政報告，繼流失訂戶97萬，但已比預期的200萬為少，官方估計下季將止跌回升；同時公開7月11日至17日的一周收視成績，美劇《怪奇物語4》蟬聯英語節目冠軍，觀看時數減至1.02億小時，比上周下跌超過8800萬小時，反觀新劇《生化危機》（Resident Evil）上架3日即錄得7270萬觀看時數，排名第2伺機超前。另一方面，韓劇《非常律師禹英禑》仍然佔據非英語節目榜首，加上《還魂》等另外3齣韓劇打入十大位置，反映韓流仍然強勢。

《怪奇物語4》在上周公布第74屆艾美獎入圍名單中，共獲13項提名，加上收視理想，上架首28日累計觀看時數已達9.3億，刷新Netflix英語節目最高收視紀錄，而在昨日公開一周收視成績，《怪奇物語4》蟬聯冠軍，至於首3季仍穩佔第4至6位，不負王牌節目之名。不過，7月14日上架的《生化危機》來勢洶洶，首3日觀看時數達7270萬，下周隨時過億，有望取代《怪奇物語4》收視登頂。

《非常律師》蟬聯非英語節目冠軍

《生化危機》故事以新拉昆市為背景，並以兩條時間軸分別講述潔德與比莉兩姊妹在世界末日前後，如何對抗保護傘公司和受病毒感染的喪屍。此劇改編自同名電玩，上架前備受玩家和觀眾期待，推出後卻口碑欠奉，在影評網站「爛番茄」觀眾好感度僅得26%，跟高企收視形成強烈對比。

至於非英語節目方面，韓劇《非常律師禹英禑》、《還魂》、《再婚上流》及《前輩，那支口紅不要塗》同時躋身十大位置，分別排名第1、5、8及9位，原本上榜的《Ghost Doctor》和《紙房子：韓國篇》則已跌出榜外。值得一提的是，《非》劇上周以2395萬觀看時數初登榜首，本周升至4558萬蟬聯冠軍，收視明顯呈升勢，跟《紙房子：韓國篇》剛好相反。

另一方面，動畫《海獸獵人》（The Sea Beast）蟬聯英語電影榜首，《勸服》（Persuasion）及《照片中的女孩》（Girl in the Picture）躋身三甲；西班牙驚慄片《決戰喪屍谷》（Valley of the Dead）初上榜即以1784萬觀看時數登上非英語電影收視冠軍，《新危險關係》跌落第2位，至於台灣恐怖片《咒》則再上一級，以1085萬小時升上季軍。