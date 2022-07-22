唐詩詠盼《白色強人II》擸盡台慶獎成大贏家 馬國明恨伙陳豪郭晉安膺視帝創歷史

【明報專訊】馬國明、唐詩詠、郭晉安、胡定欣與陳豪等昨日到商場為下周一（25日）首播的無綫新劇《白色強人II》造勢，吸引不少市民圍觀，場面熱鬧。有指馬國明與唐詩詠分別主演的劇集《法言人》和《超能使者》成為台慶劇，加上有《白II》助攻，有機會問鼎今年視帝視后。馬國明認為同劇的郭晉安與陳豪都是勁敵，希望憑《白II》創造歷史，破天荒誕3視帝；亦想《白II》獲最佳劇集。唐詩詠希望劇集贏盡所有獎項。

一眾《白色強人II》演員為劇集造勢，分成男女子組玩遊戲，比併冲咖啡，「咖啡達人」陳豪大展身手，盡騷功架。女子組有點雞手鴨腳，胡定欣自嘲她們似煲湯多一點。

個個都是勁敵

對於有指無綫將馬國明和唐詩詠分別主演的《法言人》和《超能使者》定為今年台慶劇；有份孭飛的重頭劇《白II》下周播出，獲公司助攻造勢，鋪路成今屆視帝視后大熱。馬國明有留意報道，但未知《法》劇是否台慶劇，對於已掀起視帝大戰，他說全年推出過劇集的演員都有機會角逐，對手除了陳展鵬、陳山聰等外，同劇的郭晉安和陳豪都是勁敵，得獎與否看緣分。

可想再奪視帝？馬國明表示想《白II》贏最佳劇集，因為在疫下拍攝，又經歷隔離，全靠台前幕後的團隊精神合力完成，「我覺得大家開心，好過自己開心」。可以攞視帝加最佳劇集？他笑言：「這樣就完美了。（達成就結婚？）如果攞盡所有獎，中埋六合彩頭獎再答你。」

盼劇集讓觀眾有共鳴

唐詩詠希望《白II》能贏盡所有獎項，由新人獎攞到視帝。馬國明說：「我們今年破天荒，有3個視帝就正了。」問唐詩詠可想再攞多次視后？她稱沒特別想，反希望自己的劇集，能令觀眾看完有所感受便滿足，「例如《超》劇是講基層生活苦况，如果大家看完有共鳴，身為演員已覺達標。」她笑言若攞視帝視后有獎金，或許會積極一點，現時對獎項抱平常心。

郭晉安搞喊胡定欣

胡定欣表示其角色於劇中很不受歡迎，因為是一名空降院長；郭晉安稱二人會為爭逐醫院權力鬥智鬥力。今次是兩人首次正式「過招」，胡定欣笑稱其實多年前，兩人曾在《美麗在望》和《古靈精探》同劇，但對方都是演她家姐的男朋友，「第一日開工已感受到安仔（郭晉安）的氣場，但對我來說很有意思，同安仔對戲，都要自我提升，邊拍邊學習」。

郭晉安認為了解對手比對戲重要，感謝胡定欣在拍攝期間讓他了解，從而加深彼此認識，增加默契。胡定欣透露在內地拍攝時，兩人試過在茶餐廳聊天，安仔分享了很多演藝生涯的珍貴經驗，聽到她眼濕濕，很感動。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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