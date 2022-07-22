利蘊珍回收舊網球製家俬籌款 全家力撐推動環保

利蘊珍大讚由網球製成的家俬既時尚又實用。

【明報專訊】已故利孝和夫人女兒利蘊珍（Marie）11年前創立「運動燃希望基金」，致力推廣體育及支援有經濟困難的青少年參與專業運動訓練課程。網球發燒友Marie得知本地每年平均消耗逾200萬個網球，向來支持環保的她發起，從不同地點回收廢棄網球，再交予設計師楊志超，打造具循環再生概念又富時尚藝術感的家俬，日前於銅鑼灣利舞臺廣場展出。每件家俬展出後再慈善拍賣，籌得善款撥捐基金。

Marie日前出席展覽揭幕禮，透露她與亡父和兄長均熱愛打網球，早前疫情期間為減少外出，將家中宴會廳改建成室內網球場，保持練習。她以往對丟棄堆填區的網球感可惜，知對生態環境帶來影響，今次首創將舊波回收重造製成家俬，覺得很有意義，獲家人支持。

Marie說：「整個計劃想以輕鬆，不是說教方式推動環保，為愛護地球盡一分力。設計師DY（楊志超）是我家人的親戚，他的設計富藝術元素，同時又實用，構思很有創意。感謝姐姐利蘊蓮借出場地做展覽，丈夫（雷禮權）和兒子（雷正揚）都有幫手籌備，他們還提議利用其他體育消耗品，例如舊足球、排球、籃球，甚至單車輪胎，都可以重用賦予第二生命，感恩一家人為環保花不少時間心思。」Marie表示母親的身後事已順利完成，家人心情已平復，未來會繼續貢獻社會。

記者：林蘊兒