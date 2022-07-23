摸吳偉豪胸膛讚靚仔 游嘉欣首拍牀戲超尷尬

【明報專訊】郭晉安、陳煒、周嘉洛、吳偉豪、游嘉欣、陳嘉慧及林正峰等昨日為劇集《回歸》宣傳，身在內地的戴祖儀透過視像參與。吳偉豪因記錯時間，在活動結束才現身。

陳嘉慧不覺許俊豪有意追求

吳偉豪日前聯同游嘉欣與林正峰、陳嘉慧與許俊豪（Lincoln）兩對緋聞情侶遊船河，被指做電燈膽。陳嘉慧否認與Lincoln拍拖，「大家是朋友關係，現在忙到連睡覺時間也沒有，何來時間拍拖。日前趁新劇《你好，我的大夫》不用開工，大家相約出海滑浪，Lincoln是吳偉豪約的，亦不覺對方有意追求」。

林正峰睇牀戲笑到跌啞鈴

吳偉豪承認是他約Lincoln出海，沒想過會被取笑是電燈膽。提到《回歸》日前播出他與游嘉欣的牀戲，更被對方瞓胸膛。吳偉豪表示該劇開拍前，導演無講過有除衫戲，故沒特別操肌，拍攝時得知要除衫，唯有在現場狂做掌上壓，笑言第一次拍牀戲緊張又尷尬。同樣首次拍牀戲的游嘉欣也感尷尬，因當時跟吳偉豪未熟絡就拍這場重頭戲，導演要求她溫柔撫摸對方胸膛，然後讚靚仔。她笑說：「他雖然靚仔，但要開口讚有點搞笑，網民都話這個位忍不住笑出來。」林正峰笑稱在電視看到這一幕時正在做健身，笑到跌了啞鈴。他說游嘉欣從沒讚他靚仔，只讚有風度，又稱遊船河當天自己才是電燈膽，因不識滑浪及游泳。游嘉欣再次否認與林正峰拍拖，自認不是對方喜歡的類型。

郭晉安：應給新人獎項鼓勵

郭晉安帶同11歲女兒出席活動，因每晚都被女兒追問會否爭贏劇中「粵德居」招牌，自己以商業秘密為由拒絕劇透，索性叫女兒跟他出席活動，親自問其他演員，不過女兒怕醜不敢問。提到馬國明希望跟他及陳豪憑《白色強人II》齊奪視帝，郭晉安表示沒想過再奪視帝，反而覺得應給予獎項新人，以示支持和鼓勵，「好似吳偉豪和周嘉洛在《回歸》演得好出色，一講就明，而且揮灑自如，沒任何沙石，應該給獎項鼓勵他們」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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