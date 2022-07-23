任達華康復首現身 瞞染疫免妻女擔心 曾志偉不覺馮皓揚讀藝訓班貶身價

【明報專訊】曾志偉、任達華、肥媽（Maria Cordero）、李麗霞（黑妹）及張頴康等昨日到粉嶺參加仁濟慈善高爾夫球賽，早前確診的任達華已康復，病後首度公開亮相，身形消瘦了一點，精神不錯。無綫總經理曾志偉談到出爐金像獎最佳男配角馮皓揚成為無綫藝員訓練班學員，被網民質疑自貶身價，他認為電視台有很多磨練機會，相信對方考慮清楚才報讀，最重要虛心學習，未來的路會行得更長。

記者：林蘊兒

67歲任達華（華哥）早前快速檢測，發現確診新冠病毒，即全面停工並自我隔離20日，現已康復的他笑言終於由「二線」變回「一線」演員。病癒後昨日首度公開亮相，身形較前清減的華哥精神不錯，透露已復工，體力沒問題，可以捱通宵趕拍新戲。他表示無法知道感染源頭，懷疑是經過某些地方接觸後所致，提議大家外出曬太陽和多做運動排汗，或有助減低感染機會。

冇「腦霧」後遺症

華哥透露確診後病况輕微，可能同時服中西藥物治療有關，「我沒有頭痛、喉嚨痛或背痛，發燒一日半已退燒，每日度血壓、做快測，一日做足5次。沒有傳聞中招的後遺症『腦霧』，記憶力仍然很好」。

太太琦琦和女兒任晴佳在6月起程到歐洲旅行，華哥為免妻女擔心，刻意隱瞞病情，慶幸沒有傳染她們。接受隔離期間，難得休息，他趁機每日勤力繪水墨畫，配合電腦科技，創作以眼睛和汗水為設計靈感的「元」系列畫作，打算揀出最滿意的作品輯錄成畫集或書本，期望明年推出。

曾志偉下周約見羊羊

曾志偉加入無綫當總經理後工作繁忙，希望盡量每兩星期抽空打一場高爾夫球，有適量運動，保持身體健康。17歲馮皓揚（羊羊）憑《媽媽的神奇小子》奪今屆金像獎最佳男配角，得獎前已獲無綫取錄，成為最新一期藝員訓練班學員，志偉透露下周會約見羊羊傾偈，並說：「難得他想加入TVB，因為電視台拍劇時間長，又有不同角色，可以讓新人有更多磨練和學習機會，尤其他現在仍很後生，應有很多機會深造磨練。」

對於有網民認為羊羊入讀自貶身價，稱其演技更勝藝訓班導師，志偉認為電視台有很多機會，至於演技很難評論，據他所知羊羊只拍過一部戲，相信對方報讀前已考慮清楚，寄語他只要虛心學習，未來的路會走得更長。

讚曾國祥識講說話

提到曾國祥擔任金像獎頒獎嘉賓，當眾嘲諷父親志偉的身形和高度，又說「ViuTV乜都講得」。志偉笑說：「我覺得沒有問題，證明他大個仔，去到人家個台都畀面，識講說話。他事實遺傳我的肥，身高可能是後期加工。」

曾國祥去年憑電影《少年的你》奪金像獎最佳導演，頒獎禮因疫情停辦，今年正式上台領獎。志偉覺得補領獎座是二次開心，希望兒子下一部戲都有好成績，期待父子檔合作，「以前我們很少合作，希望他憑自己功勞，不想讓人覺得靠爸爸關係，現在輪到我不想叨他的光，不過若劇本適合，可以考慮合作」。