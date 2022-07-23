《造星》戰友組女團闖娛圈 林暐翹教舞維持生計續追夢

短髮中性打扮的林暐翹，被女粉絲讚形象獨特，男粉絲則欣賞她在舞台的表演，讚很有吸引力。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】林暐翹去年參加ViuTV《全民造星IV》躋身最後20強，高䠷身形配短髮的中性形象，加上擅長跳拉丁舞，成為個人特色。雖然失落獎項，暐翹未放棄追夢，聯同戰友趙展彤（VAL）、黃斯琪（CK）、何榛綦及曾家瑩（Ariel）組成5人女子組合STRAYZ。當日未能入選女團COLLAR，暐翹強調沒有不快，「ViuTV有找過我傾，但未有合適崗位，所以沒簽約。而且想突破自己框框，嘗試更多不同路向發展，最希望能繼續上台表演，因為『我的靈魂在舞台』」。

擁有14年拉丁舞根底的暐翹，曾修讀表演藝術課程，參加《造星IV》前是一名舞蹈老師。原以為一生只圍繞在跳舞世界，比賽後，暐翹對前路一度感迷茫，慶幸很快認定方向決定入行。試過以業餘身分演微電影，本打算進修電影課程，但要教跳舞、又要學唱歌和兼顧工作難以分身，取捨後暫時放下學業。

由零開始 定10年期限

入行當新人，無論工作、機會、收入、人氣都由零開始，20歲的暐翹有心理準備付出，設定10年時限全力追夢，開心獲家人支持鼓勵。她說：「給自己10年，試跳舞以外的事，不是太擔心，反而媽咪驚我入行條路好難行。所以追夢同時也講現實，會繼續教跳舞幫補收入，讓家人安心，目前尚可靠積蓄頂住，未需要家人幫手。」

猶記得《造星IV》比賽初段，暐翹面對不少負評，幸對她影響不大，之後態度漸漸變得謙虛踏實，虛心接受外界批評，唱歌未達水準、演戲又不算有天分的她，自費上堂學唱歌，並打算向《造星IV》導師梁祖堯拜師學戲，目標成為真正跳得、唱得及演得的全能藝人。

願為演出改形象行性感

忠於自己的暐翹，對中性形象感自然舒服，短髮已成為其個人標記，暫時無意有任何轉變，但不排除日後演出時有需要，也可以突破，「如果為演出或工作，行性感都接受，本來我是留長髮的，因為演出微電影，角色需要才剪到好短，之後再染成粉紅色，我敢試剃光頭，頭髮可以再生，又可以戴帽遮掩」。

暐翹自知怕羞欠主動，正積極改善，例如透過拍Vlog或網上直播學唱歌、教跳舞和在家煮食的日常片段，訓練熟習面對鏡頭。同時可以跟「丁丁糖」（粉絲暱稱）互動，她親自構思為後援會選名「丁丁糖之家」，渴望稍後有機會搞聚會跟粉絲見面。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com