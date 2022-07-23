偕女友意大利自駕遊 鄧麗欣失望未遇單身靚仔

【明報專訊】鄧麗欣與男團ERROR前晚出席電影《七人樂隊》星光場，參演的張達明、張錦程、龔慈恩與胡子彤等也有現身。鄧麗欣早前代表主演的電影《飯戲攻心》到意大利參加烏甸尼斯影展，順道與女友人自駕遊，從北部到南部玩了20多天。她笑言預期意大利多靚仔，但可能去的地方太偏僻，只見成熟人士或一家幾口，單身比較少。

鄧麗欣投資的茶飲店被指結業，她承認台灣分店已結束，香港、美加店仍有營運，8月在香港再開分店，希望可以再做好一點。

ERROR出鏡兩秒感滿足

ERROR日前出席香港電影金像獎頒獎禮紅地氈時，ViuTV直播畫面即播廣告，惹來粉絲不滿。梁業（肥仔）搞笑安撫粉絲，「這些就是ERROR的正常情况」。吳保錡說：「有兩秒出鏡好過無。」談到保錡偶像張家輝在台上跟他打招呼，阿Dee（何啟華）表示很「葡萄」，肥仔重提保錡在《花姐ERROR遊》玩笨豬跳時大叫「我愛張家輝」壯膽，最後還是無膽跳，有張家輝角色「化骨龍」的影子。

ERROR希望能有機會參與拍更多電影，肥仔恨與中學師兄郭富城合作拍跳舞片，保錡笑說：「你想做《芭啦芭啦菊之花》？」193（郭嘉駿）幻想扮演《古惑仔》烏鴉跟鄭伊健合作。

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