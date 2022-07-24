攝影師路經車禍現場救人 林志穎聞兒子無事始安心

【明報專訊】47歲台灣藝人林志穎前日上午駕車載着6歲兒子Jenson，行經桃園市中正路北路時發生嚴重交通意外，座駕失控撞向分隔島指示桿，他與兒子險葬身火海，幸及時被路人從車上救出。林志穎身上多處骨折，兒子面部擦傷及受驚。據知林志穎的面骨因撞擊而碎裂，或需花時間重建。經理人昨日透露林志穎目前還在觀察中，而林志穎弟弟林志鑫表示哥哥病况相對穩定，詳細情况不方便透露；林志穎大哥林志杰則說全家人都有疑問，「其實車速沒很快，到底什麼原因，沒有人知道」。

志穎蜷縮在駕駛座 雙腳被卡住

據台媒報道，林志穎車禍發生時，第一時間救人的是台灣三立電視節目部前攝影師吳明政，他接受傳媒訪問回憶當時正駕車途經中正路聽到一聲巨響，連忙把車停在路邊，衝到對面線救人。他說當時車頭已起火，現場的工地工人最先到，見有火苗立即跑回去找滅火器。

Jenson自行打開車門 受驚落淚

吳明政稱Jenson自行打開車門，受驚落淚要抱，他將Jenson抱到行人道上交給一名女士安撫。之後跑回去，見林志穎整個人蜷縮在駕駛座且雙腳被卡住，呈半昏迷狀態。他當時救人第一，情况混亂，看不出是林志穎。他與其他人合力將林志穎拉出抬到行人道，林志穎一度試圖起身，吳明政知道他擔心兒子，告知「兒子很安全，沒事」，林志穎就比較安心。對於林志穎一家感謝他出手相助，想聯絡他本人，吳明政婉拒：「這沒什麼，就是應該做的事，人平安就好。」

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