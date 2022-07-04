《I SWIM》大結局 網民派嬲批「爛尾」 導演馮志強接受負評 會注意檢討

【明報專訊】ViuTV劇集《I SWIM》前晚大結局，自播出以來成熱話，10集的故事觀眾嫌太短，前5集劇情緊湊獲讚，但後半部大暴走，Miss翁（吳海昕）與李馬榮（呂爵安）的師生戀，反應兩極。前晚的大結局是「沒有結局的結局」，監製、導演兼編劇馮志強早計劃開拍電影版留伏線。劇集播映後《I SWIM》演員開Live，變成網民向馮志強的質詢大會，不少人派嬲指「爛尾」，有要求不要拍電影版。馮志強面對負評說：「由一開始，我知道會係一場逆境賽……借用劇中黃亞樂（邱士縉飾）的一句對白，逆境賽令我哋更加團結。」

《I SWIM》結局中，Miss翁為了李馬榮的學業前途辭職，並搬屋避見他。李馬榮誤會是余浪沖（魏浚笙）爆料，兄弟決裂。李馬榮升讀大學，在上課時重遇Miss翁，兩人成為同學。另一邊廂，神秘泳手章浩（ANSONBEAN飾）出場向余浪沖下戰書，約戰4×50米四式接力賽，余浪沖決定找擅長蝶泳的李馬榮重組接力隊，留下伏線。

有彈情節不合理 有讚拍得靚

早前導演馮志強接受《明報》訪問透露這是中學篇的結局，他說：「電影版將會是大學篇，正在創作。」有網民未明馮導心意，不滿《I SWIM》沒結局，有留言大台的BBQ結局起碼有交代。劇集結束後，《I SWIM》演員開Live分享感受，有網民衝着馮志強而來，後者在半小時後加入網上直播，變得群情洶湧。有網民狂派嬲並對劇本負評，亦有質疑拍運動題材劇卻愛情戲過重，很多不合理情節，對馮導計劃開拍電影或續集，有大嗌唔好。不過也有不少粉絲留言表示支持，讚畫面拍得靚，很有電影感。劇中演員也一再感激製作團隊的照顧與導演用心拍攝。

在開Live過程中，馮志強沒回應網民的疑問，在結尾才說：「近日收到很多不同的信息，部分批評的，我們會注意和檢討，也收到很多鼓勵和支持，當中大量是同行問劇中演員的名字及演技，問我會否推薦。希望各導演留意這班新演員及香港的幕後團隊。」

馮導：逆境賽令我哋更加團結

馮導事後在IG以長文說感受，稱由於正在開工，故只能抽半小時開Live，「我知道反應好兩極，有啲瘋狂咁鍾意，又叫又笑又喊；有啲係另一種極端，刀片、惡言都有」；並透露關心他的朋友，曾勸他不要出現網上直播，怕有人派嬲或被放大討論，但他沒想過缺席，想陪演員完成《I SWIM》旅程的結尾，亦有信心觀眾是理性討論的。他稱今次拍電視劇是很好的體驗，「疫情、戰爭、天災人禍，《I SWIM》能在短短兩星期得到大家關注同討論，有渠道給大家享受、打氣或宣泄，都係一種福氣。由一開始，我知道呢場會係逆境賽。時間、資源及疫情樣樣都係挑戰。但我好多謝各演員及幕後嘅信任，好榮幸可同各位一齊完成呢個目標。借用戲中黃亞樂一句對白，逆境賽令我哋更加團結」。ViuTV另一部運動青春劇《季前賽》將於8月29日首播，前晚播宣傳片，見姜濤、陳卓賢及呂爵安等打籃球的畫面，令人期待。

娛樂組