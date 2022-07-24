Dear Jane商演吸數百粉絲撐場 憶出道有人嫌嘈 掩耳急步走

【明報專訊】樂隊Dear Jane昨日到觀塘商場舉行音樂派對，吸引數百名歌迷及市民圍觀，場面熱鬧。Dear Jane唱了6首歌，以及跟歌迷玩遊戲。主音黃天翱（Tim）表示心情緊張，因5年沒演出商場騷，估不到有那麼多粉絲和觀眾支持，感覺開心。他透露樂隊最初成軍時在商場演出，只有數人駐足觀看，他們都照唱。成員伍漢邦（Jackal）說：「當時有人覺得我們好嘈，用手掩耳急步走過，真的有點不好受，原本有信心表演，都受到打擊。」

Tim透露Dear Jane年底舉行首個戶外騷，讓歌迷有參加派對的感覺，希望到時疫情放緩，台下觀眾可以飲着啤酒聽他們唱歌。談到他們與C AllStar下月底舉行的演唱會，目前各自排練，稍後才一起綵排。Tim透露將互相翻唱歌曲。

Tim女兒撞boy friend跌倒受傷

Tim的4歲女兒Tanya昨日現身撐場，因日前意外受傷弄傷左腳，不能四圍走動。Tim說：「據女兒向醫生講，是撞到boy friend後跌倒受傷，我沒問她誰是boy friend，因她有太多了。原本安排好暑假學溜冰、游水及跆拳道全部取消，改為畫畫、學中文。」

記者：柯美