《殺神John Wick 4》預告片動漫展曝光 奇洛李維斯甄子丹舞刀槍決戰

《陰屍路》今年10月播出第11季最後8集便告一段落，前日出席動漫展的主角之一諾文雷迪斯大表不捨，在現場拍了不少照片。（路透社）

《殺神John Wick 4》昨日在動漫展宣傳，男主角奇洛李維斯（右圖）突然現身，並公開首條預告片段，今集新加盟的甄子丹（圓圖）亦在預告片段中出現，並跟奇洛有激烈對戰鏡頭。

【明報專訊】美國聖地牙哥動漫展（Comic-Con）本月21日開鑼，前日第2天舉行，除有奇洛李維斯（Keanu Reeves）驚喜現身宣傳新片《殺神John Wick 4》，又首次公開預告片，可見他跟新加盟的《葉問》甄子丹有對打戲分。另外，Marvel新劇《我是樹人》及《陰屍路》（無綫明珠台譯《行屍》）第11季結局，預告片亦分別首度曝光。

荷李活男神奇洛李維斯前日在Comic-Con連趕兩場，先是出席自己有份創作的漫畫《BRZRKR》研討會，據報影視串流平台Netflix已買下版權，將拍成真人演出電影，奇洛會親自上陣。據悉《BRZRKR》講述一名8萬歲戰士如何從極端暴力到尋回人性，去年3月漫畫首度面世，預計名年登出結局。奇洛又提到一直很喜歡看動畫，拍《22世界殺人網絡》期間，導演華高斯基姊妹（Lana and Lilly Wachowski）更介紹他看《亞基拉》、《攻殼機動隊》等經典。

《殺神John Wick 4》明年3月上映

《殺神John Wick 4》的論壇由導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）主持，事前無預計奇洛李維斯會出席，所以他突然現身，帶給粉絲驚喜。會上又放映了首條預告片，一開始奇洛向繩桿擊拳，畫外音響起「你有想過何時終結嗎？沒有人可殺了所有人，就算是你也不能」。其後羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）出現阻礙了他的訓練，並問奇洛是否已準備好。之後緊接密集動作場面，包括毆鬥、跳窗及飛車等；又可見到日本男星真田廣之、《小丑回魂》標沙士格（Bill Skarsgard），以及甄子丹等陸續登場。其中有一幕甄子丹與奇洛各自拿着手槍及武士刀對戰，雖然短短幾秒，但打得緊湊又精彩。預告片放映後，導演查德史達赫斯基笑稱片中出現很多雙節棍，奇洛聞言即笑說，「我想你就是喜歡折磨主角」。

《殺神John Wick 4》故事內容仍然保密，不過第3集結尾奇洛李維斯扮演的John Wick身受重傷，並被送到羅蘭士費斯賓那裏隱居。《殺神》系列可說一部比一部好成績，第1集2014年上映時全球收8600萬美元，3年後上映的續集進帳逾1.7億美元；第3集2019年上映，大收超過3.27億美元，未知是否因此第4集加料炮製，分別到美國、日本、柏林、巴黎及約旦取景，預計明年3月24日上映。

雲狄素續聲演劇集《我是樹人》

Marvel前日在Comic-Con宣布將會推出3部原創劇集，並在Disney+上架，其中動畫《無限可能：假如…？》第2季和《X-Men 97'》預計明年首播，《Spider-man: Freshman Year》則會在2024年上架。劇集《我是樹人》（I Am Groot）最新宣傳海報和首條預告片，亦在會上發布，並定於8月10日在Disney+首播。

《我是樹人》主角格魯特（Groot）來自Marvel超級英雄片《銀河守護隊》一員，《我》劇屬外傳，由5部原創短片組成，從預告片段可見，年輕版格魯特在不同星球展開冒險旅程，包括遇上像跳豆一樣的可愛生物；《狂野時速》系列男星雲狄素（Vin Diesel）繼續聲演格魯特，預告片只有一句對白「我是樹人」，相當搞笑。

《陰屍路》10月播終極結局

至於美國AMC頻道高收視劇集《陰屍路》，香港觀衆可在Disney+收看，在Comic-Con播出第11季最後8集的首條預告片，諾文雷迪斯（Norman Reedus）等主角亦悉數現身。《陰屍路》第11季共24集，將會是整個系列的最後一季，並分3部分播出，去年8月及今年2月已播了當中16集，最後8集會於今年10月2日首播。會上被主持問及最後一次以《陰屍路》演員身分出席Comic-Con時，諾文雷迪斯表示，「我真的有點想哭」；真落淚卻是另一演員瑪麗莎麥百特（Melissa McBride），諾文遂上前給她擁抱安慰。

於第9季最後一次扮演Rick Grimes警長的安德魯林肯（Andrew Lincoln）及一連演出了10季的戴娜葛里拉（Danai Gurira）在末段驚喜登場，兩人在劇中的角色，原定會拍成外傳電影，他們在會上宣布現會拍成6集迷你劇，預計明年首播。

《陰屍路》的外傳還有《未來報告》女星莎曼菲摩頓（Samantha Morton）、《鐵甲奇俠2》奧莉花文尼（Olivia Munn）及《轟天猛將》男星泰利古斯（Terry Crews）主演的《Tales of the Walking Dead》，同樣是6集迷你劇，將於下月14日首播，前日亦播放了首條預告片。