張敬軒獲男歌手獎 成密接者缺席留憾 鄭欣宜奪女歌手獎完成大滿貫

【明報專訊】無綫與港台合辦首屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》昨晚假將軍澳電視城舉行，大會共頒發35個獎項，張敬軒與鄭欣宜分別奪得男、女歌手大獎，前者更獲最佳中文唱片獎及金曲獎成為歌手大贏家，不過他因工作團隊有人染疫，只能透過視像講得獎感受，覺得遺憾。鄭欣宜興奮在成長地方奪獎，感覺奇妙，她囊括多個音樂頒獎禮女歌手獎，完成大滿貫。李幸倪憑與張學友合唱的《日出時讓街燈安睡》獲全球華人至尊金曲獎。人氣男團MIRROR雖然缺席，仍獲頒最佳中文唱片獎及最佳合唱歌曲獎，成員呂爵安奪金曲獎。不少得獎歌手缺席，令頒獎禮顯得失色。

《香港金曲頒獎典禮》首屆舉行，ViuTV、黃Viu、香港開電視都有派員入電視城採訪，不過出席歌手不算多，不少得獎歌手有各種原因未能參加，氣氛較平淡。張敬軒（軒仔）獲男歌手大獎、最佳中文唱片獎及憑《俏郎君》獲金曲獎，但因團隊有人確診，未能親身出席領獎。

軒仔展示呈陰性快測棒

軒仔在頒發最佳中文唱片獎時，拍片稱原本做好充足準備出席，但日前工作團隊有人感染，曾跟對方一齊工作及食飯，是密切接觸者，要透過視頻獻唱。他說嚴峻疫情中為頒獎禮安全着想，只好將表演場地搬到錄音室。其間他展示呈陰性的快測棒，之後自彈自唱得獎歌。再宣布他獲男歌手大獎時，軒仔再透過視像講得獎感受，「好開心得到咁大認可，好可惜未能親手接過獎座，百感交集，未試過用這樣形式參與頒獎禮。這個獎好大榮耀，但亦好大遺憾，祝大家身體健康」。

欣宜一廠領獎感覺奇妙

鄭欣宜獲女歌手大獎及憑《先哭為敬》獲金曲獎，覺得能夠在成長的一廠裏獲獎好奇妙，因在這地方經歷過好多，多謝大家給她的愛，畀時間及耐性去見證鄭欣宜的成長。她希望繼續透過音樂，記錄她每一步的成長。

MIRROR缺席獲3獎

MIRROR因準備紅館演唱會預告不會出席，除獲日前公布的最佳合唱歌曲獎外，還以《One and All》奪最佳中文唱片獎；成員呂爵安的《E先生連環不幸事件》獲金曲獎，合共3獎。獲樂隊大獎的Supper Moment因在內地開演唱會同樣缺席，透過視像講得獎感受及獻唱歌曲。獲金曲獎的曾比特亦預錄視頻。還有獲年度最佳進步金獎的葉巧琳臨時因事未能現身，改以電話講感受。華納未派歌手出席，旗下歌手衛蘭、張天賦、洪嘉豪、張蔓姿分別獲金曲獎、男新人銀獎、年度最佳進步獎及女新人銅獎共5獎。

炎明熹大熱奪女新人金獎

炎明熹以大熱姿態奪女新人金獎，銀獎是好友姚焯菲，她們分別獲金曲獎。炎明熹上台領獎時多謝香港電台，但講錯「香港電視台」。之後她多謝獲金曲獎《真話的清高》製作團隊，但說作曲人數太多，加上名字是英文，驚會讀錯，又指被工作人員圈，要她講快些，司儀鄭裕玲笑她好多「然之後」。她唱完歌在台上為講錯名向港台道歉，及感謝大家支持，最後講到眼濕濕及扁扁嘴，全場拍手給她鼓勵。

為講錯「香港電視台」致歉

炎明熹事後接受訪問說非常緊張，口齒似食螺絲，加上心急多謝很多人，內心想着香港電台又想起無綫電視台，結果變成說錯話，當刻感覺晴天霹靂。她是新人獎大贏家，感激大家支持和鼓勵，開紅館騷是目標之一，努力唱好歌增加經驗。過往兩屆《勁歌金曲頒獎禮》最受歡迎女歌星得主菊梓喬，只得最佳中文唱片獎。TVB Music Group Limited歌手共獲8獎。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

（香港金曲頒獎典禮2021/2022）