率新生代歌手唱金曲 劉德華改詞盼合力戰勝疫境

【明報專訊】劉德華（華仔）昨晚在金曲頒獎禮任開場表演嘉賓成焦點，近20名新生代歌手包括炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等率先出場，分別獻唱《漫步人生路》、《我們都是這樣長大的》及《十七歲》，之後華仔出場唱經典歌《如果有一天》，並帶領眾年輕歌手合唱，華仔改歌詞，鼓勵大家合力戰勝疫境，又向新一代歌手說：「努力是不分年紀，容許我繼續和你們一齊努力。」之後華仔主持啟動儀式，將金曲獎座放於主禮台為頒獎禮揭幕。

有信心明年來爭獎

華仔接受訪問稱跟一班新人同台合唱，感覺自己也變成新人。他表示有留意男團MIRROR及ERROR，希望日後有機會合作。他提到改歌詞是鼓勵大家，遇困難要一心一意手牽手面對。今次頒獎禮由兩台合辦，華仔稱以前各台有自己的頒獎禮，希望大家團結，今次由兩台開始做起，之後再夾埋更多台一齊做。他透露有想過再拍劇，但下半年到內地拍新片，以及籌備《拆彈專家3》，又笑稱有信心出明年來爭獎。至於何時再開紅館演唱會？他說未定，或先搞小型演唱會跟粉絲見面。陶大宇翻唱他的歌曲《倒轉地球》爆紅，華仔希望下次開演唱會時，有機會拉對方上台合唱。

（香港金曲頒獎典禮2021/2022）