分享經歷鼓勵年輕人追夢 高海寧自爆兩度患情緒病

【明報專訊】高海寧與富商郭炳江千金郭曉芝成為今屆「全港時尚專業女性選舉」得獎者，前晚出席頒獎禮，高海寧對獲獎感榮幸及重視，邀請父母及姑姐到場見證。她說得獎後更積極回饋社會，幫助有需要的人，會以個人經歷跟年輕人分享，鼓勵他們努力追夢。

高海寧自爆曾兩度患情緒病，提醒大家多關注身邊人情緒，「以前試過幾次鬼剃頭及脫髮，甲狀腺又出問題，最嚴重時收埋自己，不接電話，所有人也找不到我，情况維持半年。外公過身時，我不停喊，要見醫生求助。最後靠自己捱過，現在學習調節心情。」她想憑親身經歷，挑戰演情緒病或精神病角色，雖然有擔心可能令舊病復發，但相信可演得傳神。

有信心憑《童》劇爭視后

主演劇集《童時愛上你》剛播大結局，高海寧收到很多觀眾留言和口碑好感動，很喜歡劇中角色，發揮好大，有網民提議拍續集、電影版、番外篇或處境劇，增加不少信心憑《童》劇角色爭視后，「終於有機會衝向爭視后，用心做，觀眾會看到的，有獎當然好，但獲認同都好重要，希望年底有獎啦」。提及好友王丹妮獲金像獎最佳新演員獎，替對方開心，打算約食飯慶祝，盼將來有機會合作。金像獎最佳男配角馮皓揚報讀無綫藝員訓練班，她稱不敢當導師，因尚未當視后，但期待跟對方合作。

鄭文雅報復式運動

擔任選舉評審多年的前港姐冠軍鄭文雅，認為每名參選女性背後都有感人故事，令她獲益良多； 外間有人以為她的人生路一直順風順水，其實每個人都會面對不同困難，最重要識面對挫折。

新一屆港姐即將舉行，鄭文雅承認無綫有邀請，「但自覺選美年份太遠，留機會給一班年紀較輕的小師妹」。她表示運動場所重新開放後，隨即報復式運動，包括健身、打高爾夫球及乒乓球。下月慧妍雅集舉辦慈善羽毛球比賽，鄭文雅為出賽加緊練習，操出馬甲線，感覺良好又健康。丈夫虞哲輝胞姐虞茱迪（Judy）早前離世，鄭文雅透露Judy已病了一段日子，適逢農曆新年，加上當時疫情嚴峻，家人將喪事低調處理。

記者：林蘊兒