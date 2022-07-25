關心妍分享湊女心得 七仙羽刁蠻逼走前度

【明報專訊】關心妍（Jade）跟朋友羅乃萱合作，花了幾個月籌備，推出以訓練小朋友自主獨立為題材的兒童繪本，用作慈善義賣。Jade昨日到書展搞簽名活動，與丈夫楊長智及6歲女兒楊榮心（心心）一家三口到場。書中除分享教女經驗，欣慰女兒的自理能力不錯；早前為女兒報讀心儀小學面試，最後順利獲取錄，9月升小一，Jade希望分享面試過程，可以幫到時下家長，提醒培養小朋友的良好品格，比催谷學業成績更重要。提到本月31日是Jade的43歲生日，心心表示將為母親煎pancake或奄列做早餐當送生日禮物，Jade的生日願望是能夠推出福音音樂。

七仙羽（七師傅）昨日首次在書展搞簽名會，宣傳她的愛情小說《愛情戀咁嚟》，粉絲包圍攤位要求拍照又送禮。外籍男友陪同七師傅到場，慘被逼出人群外圍，唯有用手機拍攝現場情况，卻怕醜婉拒與女友合照。

人生中失戀過3次的七師傅，自稱以前性格刁蠻，前度難以忍受，後來才變溫柔。書中有不少她的真實戀愛經驗，例如遇上渣男和小三。她自爆曾陷三角戀，「10多年前，認識了一名意大利王子，同時有一名圈中很靚又好有名氣的女星也愛上王子，雖然王子較喜歡我，但我選擇自動退出，否則有可能一早已當上王妃」。

記者：林蘊兒