總綵排傳發生意外 有舞蹈員受傷 舞者紛表不滿 AK Stanley發聲撐

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會開騷前夕，傳出前日總綵排時發生意外，有舞蹈員受傷，疑有人將責任推在舞蹈員身上，引起其他舞蹈員不滿，部分在社交網上載全黑畫面，留言指摘泄憤。

發黑畫面帖文留言指摘

據悉MIRROR今次舞台有很多機關，總綵排時有一名舞蹈員傳受傷，其間疑有人將責任推在舞蹈員身上，令一眾舞者不滿，在社交網貼黑畫面及留言鬧爆，有人斥「垃圾」又有人爆粗，寫道：「畀番少少專業，帶個腦返工，話晒都食鹽多過人哋食米，唔好下下都話執生，其實執生，真係唔係無敵，執到可以笑吓，執唔到呢？」「自跳舞以來，感受最差的一天。」「用我哋條命去滿足你哋嘅自私自利，一次事故睇清人性醜惡。」有矛頭指向製作單位監製。至於疑似受傷的舞者則留言：「專心做嘢先，一切小心。」

力撐舞蹈員：你們也是主角

MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）亦不滿，以黑畫面留言：「致所有dancer，每場表演你們都使出渾身解數在我們背後支持住我哋，沒有你們演唱會一定失色不少。在我心中，你們也是主角，一齊加油，我哋有全港最優秀嘅舞者，一齊完成呢個騷。」之後他再發文默認有意外，「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽」。邱士縉（Stanley）祝願演唱會一定要順順利利，平平安安。陳瑞輝（Frankie）亦貼黑圖，之後再上載照片及留言：「我無事呀，多謝關心！今（昨）晚good show喇！」姜濤曾發文希望眾人可以平安，但很快刪去。經理人花姐（黃慧君）留言叫大家一起努力。

娛樂組