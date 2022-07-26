家屬親向救命恩人致謝 林志穎可簡單對話 未能還原意外過程

【明報專訊】47歲台灣藝人林志穎上周五（22日）駕車載着6歲兒子Jenson，行經桃園市中正路北路時發生嚴重交通意外，林志穎身上多處骨折，面部受傷嚴重恐毀容。林志穎連日來在醫院接受治療，他的經理人與弟弟林志鑫昨日在醫院舉行記者會，透露林志穎已逐漸好轉及意識清楚，可以簡單對話，但無法完整還原意外發生經過。林志鑫懇請大家尊重傷者與家屬，網絡上有好多不實報道與臆測，籲大眾要審慎過濾。

林志穎發生車禍後，與兒子及時被救出，兒子面部擦傷及受驚嚇，林志穎傷勢嚴重，有指身體多處骨折，以及面部因撞擊而碎裂，或需花時間重建，在深切治療部接受治療。林志穎的經理人與弟弟林志鑫昨日在林口長庚醫院復健大樓開記者會，說明林志穎最新情况。

意識清楚 需再做手術

經理人表示林志穎已經逐漸好轉、意識是清楚的，能夠簡單對話，接下來在醫療團隊的專業評估下，將接受相關手術，手術內容暫時無法跟大家說明，林志穎需要一些時間修復與靜養。

有關林志穎車禍發生的傳聞滿天飛，有指他未有扣好安全帶，眾說紛紜。經理人說事件只有林志穎本人最清楚，親友曾試過詢問，但林志穎目前狀况無法完整還原，待他康復後再說明。

陳若儀不眠不休照顧

林志鑫透露林志穎感謝外界關心，他不願再多浪費社會資源，這是最後一次跟大家說明狀况，又表示這幾天看着二嫂陳若儀不眠不休、堅強守護老公林志穎，他說：「我們兄弟姐妹們也都作為她的後盾，共同扶持與依靠。」

不實臆測 造成傷害

林志鑫懇請大家尊重傷者與家屬，網絡上許多不實報道與臆測，呼籲社會大眾與傳媒朋友審慎過濾，並說：「這些不實的言論只會造成志穎、志穎太太與孩子和家人們更多的痛苦與傷害。對我們家人來說，志穎和Jenson能平安才是最重要的。」

林志鑫希望大家給林家一些空間，讓志穎能安心平靜的復元，「這段期間，我們收到社會各界，家人的朋友們、志穎歌迷與網絡上的祝福和鼓勵，我們都收到了，將會是志穎復元的最大動力」。及後林志穎的社交網貼出聲明，表示已透過經理人與家人親自向第一時間將志穎與兒子救出的恩人、消防救護人員和粉絲等人致謝，近幾日保持和志穎的救命恩人聯絡，「這段期間造成救命恩人困擾，感到很抱歉，待志穎的身體狀况穩定，志穎的家人會親自拜訪道謝」。

娛樂組