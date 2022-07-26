拍劇演母子成好友 杜大偉爆陳妙瑛心郁想復出

【明報專訊】45歲杜大偉效力無綫25年，歷盡高低，近日接受無綫娛樂新聞台《星光路上》訪問，分享入行多年辛酸。1997年加入藝員訓練班的他，最初一心打算做幕後，但報讀電視台平面設計訓練班競爭太大，誤打誤撞轉讀藝訓班，被導師黃霑、羅冠蘭、詹瑞文等薰陶，對演戲愈來愈感興趣。

杜大偉2001年與林峯、黃宗澤、楊怡及葉璇等組成「九男女」獲公司力捧，他伙拍當紅花旦陳妙瑛、向海嵐拍劇集《無頭東宮》，跟演他母親的陳妙瑛結成好友。提到自《無頭東宮》後從商的陳妙瑛，杜大偉爆對方心郁郁想復出，「之前叫她來《愛．回家之開心速遞》客串兩三集，她有少少心郁，私下同我講有些監製曾經想她出來玩吓，她都心大心細」。不過陳妙瑛次次洽談都不了了之。

杜大偉曾在兒童組打滾13年，後來決定跳出舒適圈，但一直養尊處優身形暴脹，重回劇組的他遲遲未獲演出機會。好友古明華當時看不過眼，問他想點，直指他的身形出問題，想搵他做猥瑣佬或阿叔角色，個樣又未去到麻甩佬，想他做靚仔，身形又不是。杜大偉被老友點醒，扚起心肝減肥，找回定位，一步一步重獲監製賞識，除在劇集《心理追兇Mind Hunter》、《福爾摩師奶》、《十八年後的終極告白》有發揮外，近年憑《愛‧回家》「關彼得」一角成功入屋。

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