杜國威獲編劇家協會「榮譽大獎」 林家棟難忘跟何靜怡公司留宿度劇本

【明報專訊】香港電影編劇家協會早前由全體會員投票選出2021年度推薦劇本獎，分別由《殺出個黃昏》及《濁水漂流》奪得，2021年度最佳電影角色是《殺出個黃昏》的田立秋（謝賢、林耀聲共同演出）。《香港電影編劇家協會會員大會暨頒獎典禮2022》日前舉行，頒獎外並公布今年「榮譽大獎」由杜國威（杜Sir）奪得。

與杜Sir亦師亦友的謝君豪負責頒發「榮譽大獎」，他感激杜Sir寫了《南海十三郎》這個角色，讓他演了30年，沒有杜Sir便沒有演員謝君豪。杜Sir分享感言：「我一生都拿着筆，教書時拿粉筆，寫劇本時拿原子筆，我仍會繼續『揸筆』。編劇就像在雕花瓶，滿心歡喜雕了一個很靚的花瓶，然後被導演擲碎。這些年，我也被無數導演擲碎了無數花瓶，但能享受雕花瓶的樂趣，便已足夠。」

導演高子彬代四哥領獎

林家棟與何靜怡憑《殺出個黃昏》獲頒年度推薦劇本獎，林家棟回憶創作過程，「寫完、睡着，讓靜怡改，她改完給我，到她睡了，我改好，又叫醒靜怡再改，為了寫好這個劇本，我倆在公司睡了無數個晚上」。何靜怡說故事靈感來自社區中心，看見很多老人在聊天，心想這可能是一個很大的間諜情報收發中心，故事因而慢慢展開。另一獲獎者是《濁水漂流》編劇李駿碩，他開心獲同業認可，感謝團隊付出。

謝賢（四哥）未能親身出席領獎，導演高子彬代領獎時，重複四哥拿金像獎影帝時的對白：「我乜都唔識講，剩係識嚟攞呢個獎。」引得全場大笑。

娛樂組