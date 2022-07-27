胡楓中秋紅館開騷 逾80嘉賓助陣

【明報專訊】胡楓（修哥）創香港紀錄以90歲高齡第五度踏上紅館舞台舉行演唱會，昨日記者會上，修哥展現幽默風趣一面。他表示選在9月10日中秋節下午3時開騷，讓大家看完演唱會後跟家人一起過節。演唱會嘉賓至少有80人以上，會是紅館最多嘉賓的演唱會。一眾後輩如李克勤、鄭欣宜、蔡一傑及陳柏宇等拍片祝賀。

交大會負責邀謝賢捧場

修哥表示演唱會原定年初舉行，受疫情影響兩度延期，很開心終於開得成。家人會否上台？修哥笑說正徵求他們意見，如喜歡上台會很開心，不想上台也沒所謂。至於圈中契仔契女會否亮相？修哥說沒理會嘉賓名單，由大會邀請，因契仔契女幫過他很多次，不好意思開口。張家輝是他邀請，因之前一起吃午餐，順便問對方，未知到時會合唱還是跳舞。有否邀請好友謝賢（四哥）捧場？他說都是交由大會負責，透露3星期前曾跟四哥吃午飯。他恭喜對方攞影帝，為長輩界爭光。會否約四哥吃飯慶祝？修哥稱近期沒有空，所以沒有約。很多人關心四哥健康狀况？他說個個都關心，有人關心是好事。

逾21個主辦單位參與創紀錄

修哥稱演唱會有很多歌要唱，擔心太多要刪減，亦不設「安歌」，他說：「換衫安歌都5分鐘，不如唱多首歌。」對於有超過21個主辦單位參與，成為紅館有史以來最多主辦單位的演唱會，修哥也感驚訝，笑說可能自己人緣好。他坦言真的很喜歡表演，未來當然想繼續開騷。

記者：陳釗