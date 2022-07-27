菊梓喬獲最佳中文唱片獎 緋聞男友吳卓羲無恭喜

【明報專訊】菊梓喬（Hana）日前獲香港金曲最佳中文唱片獎（女歌手），加上作品《忘記我自己》MV推出4年多，在YouTube的點擊次數衝破2000萬，昨日舉行祝捷會，無綫高層何麗全、張仲恒及樂易玲到場支持，並宣布她獲鄧智偉度身打造新歌《隨意瞞》。

與炎明熹不同年代 不敢比較

獲高層支持，是否力證「一姐」地位不變？Hana笑稱從沒做過「一姐」，歌曲有此成績實在喜出望外。較吳若希的《越難越愛》更快達2000萬點擊次數？她謙稱不要這樣說。是否勁敵變了師妹炎明熹？她稱大家不同年代，不敢比較。

提到金曲頒獎禮只獲一個獎，成績比往年遜色？Hana覺得奪唱片獎已很犀利，因現在不流行唱片，仍有歌迷繼續買碟，用行動支持，這個獎很有真實感。問緋聞男友吳卓羲可有為她慶祝？她表示除公司外，無朋友為她慶祝，亦沒有恭喜。不是想拍拖？她笑稱是想結婚，但事業更重要。可有人求過婚？她稱經常會聽到，因每段感情男生都會講這些。她表示將與鄧智偉合作新歌《隨意瞞》，對方豪言將超越莫文蔚的《呼吸有害》，她說：「我與莫文蔚不同級數，不要給我太太壓力。」

華納歌手缺席金曲頒獎禮，傳因不滿歌手張天賦在男新人金獎輸給環球的曾比特，作無聲抗議。張仲恒表示未清楚華納情况，會了解，相信一間唱片公司不會為一個獎這樣做，無綫和華納不會因為傳聞影響關係。

記者：陳釗