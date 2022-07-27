《白色強人II》內地播畢被批煽情 郭晉安讚題材值關注 唐詩詠稱觀眾未理解角色痛苦

《白色強人》結局講述李佳芯成為無國界醫生，被軍人用槍指頭，生死未卜，內地觀眾不滿《白色強人II》未有交代李佳芯的生死。（視頻截圖）

【明報專訊】郭晉安、唐詩詠、陳豪、張曦雯、馬國明、胡定欣等前晚在鑽石山的商場出席無綫新劇《白色強人II》首播活動，劇集日前在內地率先播映大結局，有指即使陳豪及胡定欣加盟助攻，仍被內地網民批評沒有首輯的味道，嫌劇中感情線複雜，唐詩詠飾演的蘇怡由樂觀性格變得不討好；以及未有交代李佳芯所演的Kennis生死，大表不滿。一眾演員有另一番見解，郭晉安認為今輯探討關於開放藥物名冊題材值得關注，陳豪說演員多自然多感情線，唐詩詠稱觀眾可能未能了解其角色兩次失去BB的痛苦。

記者：林祖傑

郭晉安（安仔）對於《白色強人II》被指較遜色，不及首輯好看，表示見仁見智，今輯探討關於開放藥物名冊的話題，很值得關注，有很多人未必覺得和自己有關。他主演的《回歸》及《白色強人II》包攬兩線劇集，安仔說：「我好少出現自己打自己的情况，希望觀眾會留守睇足我兩個鐘。《回歸》上周收視有近20點，希望兩線劇收視都有增長，對《白色強人II》有信心。」

太太歐倩怡禁拍親密戲

安仔於劇中與張曦雯演一對，笑稱太太歐倩怡不准拍親密戲，故與張曦雯靠眼神談情，已愛意滿瀉，特別喜歡二人的結婚戲，張曦雯為了他不穿高踭鞋。張曦雯長髮造型獲網民讚女神回歸，她自覺長髮或短髮都是女神。對於李佳芯未有在第二輯演出被指失色，張曦雯說：「對白上都有提起她，是open ending 。」

意外觀眾重點放感情線

唐詩詠對於今輯被指角色性格巨變，惹人反感，稱明白觀眾未了解到女人兩次失去BB的痛苦，因而不想面對另一半，才認為角色不討好，「我有朋友曾經有這種經歷，所以看到劇本很明白角色感受，有將朋友的睇法和感受投入角色，明白觀眾好想蘇怡和唐明（馬國明飾）結婚，冇咗這個希望會非常失望」。

對於新劇被嫌感情線複雜，陳豪認為演員多，自然多感情線，拍攝時有很多專業醫生協助，很意外觀眾將重點落在感情線，「我覺得拍得幾好，用好多音樂同節日包裝，令人幾有共鳴」。

陳豪倡唐詩詠泳裝賀收視好

陳豪穿上麻質上衣，身形若隱若現，笑稱不是刻意，但為增加收視唯有去盡一點，如果收視好就叫唐詩詠穿泳衣慶祝。唐詩詠表示要將性感責任交給陳豪，想看陳豪只穿單車褲慶祝，陳豪表示最近健碩了不少，為與太太陳茵媺合作的新劇操弗，「太太操得很努力，差不多有六塊腹肌，我都要有番啲嘢睇」。