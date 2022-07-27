崔丹尼爾自認粉絲 向金世正示愛

【明報專訊】韓劇《社內相親》金世正、《今日的偵探》崔丹尼爾及《戀慕》南潤壽合演SBS電視台新劇《今日的網漫》，改編自日劇《給力！漫畫社》，講述柔道選手退役後，成為網絡漫畫社編輯的故事。新劇將於後日（29日）首播，香港觀眾可於煲劇平台「黃Viu」收看。

金世正昨日出席新劇記者會時稱，今年連續兩部作品都在SBS播放，對此感到榮幸。外界指金世正與《今》劇角色相似，她笑言角色比自己更具正能量。相隔4年再拍新劇的崔丹尼爾表示，首次見到金世正已感興奮，因過去只能透過電視機見到她，自爆是女團I.O.I忠實粉絲，組合解散之後，身為主將的金世正轉為拍戲，反而有機會合作。崔丹尼爾又被踢爆在片場跳唱I.O.I歌舞，又讚金世正開朗活潑，似在公開示愛。

另一方面，《惡魔法官》池晟與《愛的迫降》徐智慧合演有線頻道tvN新劇《獵鑽緝兇》今日（27日）首播，影視串流平台Disney+同步播放。昨日二人出席記者會，表示早在12年前已在古裝劇《打鐵皇帝金首露》合作，池晟演對手戲時，發現當年的默契仍存在，對此感到高興。池晟又呻角色難演，一人分飾雙胞胎，兩個角色更有多重人格，感覺像一人分飾七角般困難。